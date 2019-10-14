Р. Мейлутите будет работать советником по вопросам спорта, развития его инфраструктуры и здорового образа жизни. Ее должность будет должностью политического доверия.
"Я надеюсь, что смогут быть полезна своим опытом команде города Каунаса в решении различных вопросов спортивной инфраструктуры города и здорового образа жизни", – сказала Р. Мейлутите для пресс-релиза.
Каунасское самоуправление вскоре планирует начать строительство центра водного спорта на Неманском острове в Каунасе, в городе также действует несколько бассейнов.
В команде советников мэра Каунаса также работают Томас Гарасимавичюс, курирующий область энергетики, Живиле Ширвене, ответственная за вопросы управления предприятия и дела молодежи, а также Симонас Кайрис, которому доверены сферы культуры, туризма и спорта.
В мае этого года Р. Мейлутите сообщила о завершении профессиональной карьеры в плавании.
В 15 лет Р. Мейлутите завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград – 12 золотых и шесть серебряных.
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