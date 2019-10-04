После того как вице-министр сельского хозяйства Пятрас Наркявичюс сказал, что Минсельхоз в Каунас переводит не будут, министр Андрюс Палёнис сказал, что его заместитель "не совсем правильно выразился". Премьер-министр Саулюс Сквернялис в среду повторил, что министерство переведут в Каунас, а Наркявичюс не понимает, в чем заключается суть его деятельности. "Это решение правительства, оно должно быть осуществлено", – сказал премьер журналистам.
Палёнис сказал, что Минсельхоз, скорее всего, будет работать и в Вильнюсе, и в Каунасе, просто его заместитель выразился не совсем точно.
Однако, по сведениям BNS, в середине сентября рассматривалась возможность перевода 40 рабочих мест в Каунас, 20 – в Алитус, до 30 – в Паневежис и до 20 в Шяуляй. Сейчас в министерстве работают около 220 человек.
Министр сельского хозяйства сказал DELFI, что ни одна из этих версий неверна.
"В Каунасе работает так называемый зеркальный отдел министерства. Наша цель, чтобы он стал автономным. Сегодня они готовят проекты решений, присылают их в Вильнюс, а другим приходится ходить по кабинетам и собирать подписи. Иногда возникают разные вопросы,а люди, которые проекты не составляли, не могут на них ответить. Может в Каунасе появится должность политического доверия, а сам отдел, как я говорил, будет работать автономно", – сказал DELFI министр.
Часть Минсельхозя, отвечающая за формирование политики, останется в Вильнюсе. Пока неясно, сколько людей будут работать в столице, а сколько в Каунасе.
Палёнис прояснил также ситуацию с Паневежисом, Шяуляй и Алитусом. Будут укреплять регионы. Никаких отделений министерства там не будет. Там будут работать подчиненные Минсельхозу службы или их отделения. Имущественный банк уже представил помещения, которые смогут использовать эти службы. Планируется, что всю структуру рабочая группа представит до 30 ноября.
Окончательное решение: Палёнис назвал, куда переведут Минсельхоз
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