Однако в социальных сетях сообщается, что планируется провести и ответный митинг в поддержку позиции ЛРТ.
Информация об этом не обошла стороной и политиков. Философ и политический деятель Арвидас Юозайтис в фейсбуке сообщил, что намерен выступить на митинге и поделился текстом своего выступления, в котором он акцентирует тему создания "новых людей" на телеэкранах.
"На телеэкраны вылезают разные агрессивные секты. Им приятно заниматься на телеэкранах созданием "новых людей". Самое главное, как меньше порядочности, позора и всякого срама", – пишет Юозайтис.
Депутат и председатель "Партии свободы" Аушрине Армонайте выступила с другим мнением. По ее словам, участники митинга "соберутся, чтобы продемонстрировать свою ненависть и желание регулировать содержание СМИ". Политик информировала, что примет участие в контрмитинге, чтобы поддержать свободу СМИ и представление прав меньшинств.
"Я решила пойти на контрмитинг. В первую очередь, чтобы поддержать свободу СМИ. Но не менее важно право меньшинства - это не только дело ЛГБТ", – писала Армонайте.
После репортажа в социальных сетях стали высказывать возмущение, ЛРТ получило 15 жалоб физических лиц. Авторы этих жалоб писали, что в передаче показана информация, "попирающая семейные ценности, побуждающая к противоречащему Конституции и Гражданскому праву пониманию семьи и ее созданию", негативно влияет на несовершеннолетних, такую передачу должны показывать с грифом "для взрослых".
Один из организаторов митинга – учитель литовского языка и литературы из Вильнюса Астра-Геновайте Астраускайте, которая известна тем, что облила краской фрагмент монумента "Холм свободы" на Лукишкской площади.
Эти жалобы обсудила Комиссия ЛРТ и решила, что передача действующие законы не нарушает.
Между тем Литовский центр по правам человека указал, что выслал свою позицию Комиссии ЛРТ и Службе инспектора по журналистской этике. По мнению центра репортаж LRT.lt не оказывает негативного влияния на несовершеннолетних.
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