Манеж получил название арены Балтийской футбольной академии.

Правда, по словам инициатора проекта, основателя и главы Балтийской футбольной академии, футбольного тренера Ивана Швабовича в будущем название арены изменится, она получит имя пока неназванного спонсора.

"С самого начала формулировки этой идеи до ее осуществления прошло пять лет. Это была совместная идея общины Балтийской футбольной академии – тренеров и родителей, потом появились люди, которые согласились делать инвестиции – идею воплотили на деньги частного инвестора", – сказал DELFI Швабович.

Участок земли Балтийская футбольная академия взяла у муниципалитета в аренду на 20 лет, параллельно она взяла на себя обязательство – рядом с гимназией Ryto сейчас оборудуют спортивный стадион для школы.

"Общая стоимость проекта составит 2 млн. евро, но более точную сумму смогу назвать в ноябре, когда состоится открытие комплекса. Мы обязались построить стадион для школы, с беговыми дорожками, баскетбольной площадкой. Открытие планируется 10-15 ноября", – сказал Швабович.

По его словам, ученики школы Ryto по утрам смогут заниматься в манеже, а днем и после обеда – до 19 ч., там будут тренироваться группы Балтийской футбольной академии. По вечерам арену будут сдавать в аренду - это так называемое коммерческое время.