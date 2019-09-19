В вильнюсском микрорайоне Каролинишкес, рядом с прогимназией Ryto, 19 сентября появилась первая в своем роде в столице Литвы конструкция – надувной и отапливаемый футбольный манеж.
Baltijos futbolo akademijos (BFA) arena / Foto: Andrius Ufartas
© DELFI montažas

Манеж получил название арены Балтийской футбольной академии.

Правда, по словам инициатора проекта, основателя и главы Балтийской футбольной академии, футбольного тренера Ивана Швабовича в будущем название арены изменится, она получит имя пока неназванного спонсора.

"С самого начала формулировки этой идеи до ее осуществления прошло пять лет. Это была совместная идея общины Балтийской футбольной академии – тренеров и родителей, потом появились люди, которые согласились делать инвестиции – идею воплотили на деньги частного инвестора", – сказал DELFI Швабович.

Участок земли Балтийская футбольная академия взяла у муниципалитета в аренду на 20 лет, параллельно она взяла на себя обязательство – рядом с гимназией Ryto сейчас оборудуют спортивный стадион для школы.

"Общая стоимость проекта составит 2 млн. евро, но более точную сумму смогу назвать в ноябре, когда состоится открытие комплекса. Мы обязались построить стадион для школы, с беговыми дорожками, баскетбольной площадкой. Открытие планируется 10-15 ноября", – сказал Швабович.

По его словам, ученики школы Ryto по утрам смогут заниматься в манеже, а днем и после обеда – до 19 ч., там будут тренироваться группы Балтийской футбольной академии. По вечерам арену будут сдавать в аренду - это так называемое коммерческое время.

Общество

Полицейская стоянка: 500 автомобилей и их истории

На окраине Вильнюса находится охраняемая стоянка для...

Правящие поддерживают инициативу запретить ароматизированные электронные сигареты (1)

Представители правящих партий Литвы выразили...

Около вильнюсской школы появился надувной футбольный манеж (2)

В вильнюсском микрорайоне Каролинишкес, рядом с...

Отсутствие детей в школе теперь можно оправдать запиской от родителей: стоит ли ожидать злоупотребления? (1)

С начала сентября по инициативе Министерства...

Новые рейтинги партий: борьба за лидерство продолжается (5)

Новейшие опросы жителей Литвы показали, что если бы...

TOP новостей

Вильнюс борется с нарушителями, новшества в связи с полосой А появятся с октября (38)

Водители, которые оккупировали полосу А,...

Скандал в Купишкисе: временному опекуну грозит лишение свободы на срок до 5 лет (6)

Служба по правам ребенка утверждает, что в Литве...

Родителям пора задуматься: новое поколение не умеет экономить деньги (26)

В Литве официально на легкие работы могут принимать и...

В знак солидарности со Сквернялисом министр здравоохранения Литвы постригся наголо (55)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак...

Полицейская стоянка: 500 автомобилей и их истории

На окраине Вильнюса находится охраняемая стоянка для...