aA
С субботу посетителей ТЦ Akropolis ждет праздничное мероприятие – ярмарка по случаю Иванова дня. В ярмарке примут участие больше 50 ремесленников и торговцев.
Около ТЦ Akropolis на Иванов день 5 дней будет проходить ярмарка
© Bendrovės nuotr.

"Карантин завершился, люди возвращаются к обычной жизни. В ТЦ Akropolis количество покупателей растет с каждым днем, поэтому мы рады пригласить их на ярмарку. Для ремесленников - это хорошая возможность встретится с покупателями, а покупатели смогут приобрести долгожданные изделия домашнего обихода, украшения, продукты и т.д.", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

На ярмарке будут продавать продукты, изделия из льна, янтарь, текстильные изделия, товары домашнего обихода из керамики, дерева, стекла, фарфора, кожи. Ярмарка будет длиться 5 дней.

Коронавирус изменил привычки жителей. С учетом обстоятельств торговцы не будут предлагать попробовать свою продукцию, прилавки будут дезинфицировать. Надеются, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию и руководствоваться другими рекомендациями.

Ярмарка будет проходить на стоянке около первого входа в ТЦ Akropolis, рядом с Maxima XXXX, с 20 до 24 июня, время работы 10-20 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Gitanas Nausėda Paying tribute to the deportees

"Delfi Главное": новости недели и история одной ссылки в Сибирь: выжить у моря Лаптевых, вернуться в Литву и дождаться свободы (7)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Жители Литвы рассказали, какие места после карантина будут по-прежнему избегать (4)

Трехмесячный карантин в Литве , объявленный в связи с...

Цены на переживающие золотой век усадьбы по карману не всем: выделяются несколько районов (9)

После того как в Литве объявили карантин, цены на...

"Я не хочу, чтобы Путин правил вечно": русскоязычная молодежь Клайпеды провела пикет у здания Генконсульства России (124)

Группа представителей русскоязычной молодежи Клайпеды...

В Байсогале COVID-19 заразились члены одной семьи: подозревают, что водитель не соблюдал изоляцию (1)

19 июня в Литве установили еще два случая коронавируса...

|Maža didelių žinių kaina