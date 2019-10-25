Протестующие, одетые в костюмы зайцев, медведей, волков, деревьев, требовали остановить вырубку на охраняемых территориях и начать переговоры по многолетней стратегии лесного хозяйства.

"В зеленом бору летом и зимой каждый день щебечет Huskvarna", "Меняйте политику, а не климат", "Убей моего брата", "Не предавай лес", – такие надписи были на плакатах протестующих.

"Мы выступаем за общий стол переговоров в президентском дворце и четкий подход к природе", – сказал BNS один из организаторов акции Мартинас Швегжда фон Бекер.

"Сейчас рубят старые деревья в старых лесах, не учитывается экосистема, где живут различные виды, происходит крупномасштабное истребление, и это ощущают все люди", – утверждает он.

Президент Лабанорского клуба Андреюс Гайдамавичюс сказал BNS, что людей на улицу вывели власти, неспособные решать актуальные проблемы.

По словам защитника природы, два года между правительством и Министерством охраны окружающей среды путешествует поправка о запрете на вырубку сосен.

"Мы хотим, чтобы был объявлен мораторий на охраняемые территории, чтобы сначала остановили вырубку на всех территориях Natura 2000, а затем пусть между собой выясняют отношения, принимают законы, исправляют правовые акты", – сказал он.

Зачитав свой список требований у парламента, участники акции двинулись по проспекту Гедиминаса к зданию правительства.

В последнее время в Литве возникло возмущение крупномасштабной вырубкой на охраняемых территориях страны.

Директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис ранее говорил BNS, что леса вырубаются согласно проектам и установленным правилам. Он утверждает, что полная вырубка в широком смысле не всегда плохо. Хотя в смысле пейзаже это и "режет глаз", в смысле биологического разнообразия вырубки могут быть нужны.