Протестующие, одетые в костюмы зайцев, медведей, волков, деревьев, требовали остановить вырубку на охраняемых территориях и начать переговоры по многолетней стратегии лесного хозяйства.
"В зеленом бору летом и зимой каждый день щебечет Huskvarna", "Меняйте политику, а не климат", "Убей моего брата", "Не предавай лес", – такие надписи были на плакатах протестующих.
"Мы выступаем за общий стол переговоров в президентском дворце и четкий подход к природе", – сказал BNS один из организаторов акции Мартинас Швегжда фон Бекер.
"Сейчас рубят старые деревья в старых лесах, не учитывается экосистема, где живут различные виды, происходит крупномасштабное истребление, и это ощущают все люди", – утверждает он.
Президент Лабанорского клуба Андреюс Гайдамавичюс сказал BNS, что людей на улицу вывели власти, неспособные решать актуальные проблемы.
По словам защитника природы, два года между правительством и Министерством охраны окружающей среды путешествует поправка о запрете на вырубку сосен.
"Мы хотим, чтобы был объявлен мораторий на охраняемые территории, чтобы сначала остановили вырубку на всех территориях Natura 2000, а затем пусть между собой выясняют отношения, принимают законы, исправляют правовые акты", – сказал он.
Зачитав свой список требований у парламента, участники акции двинулись по проспекту Гедиминаса к зданию правительства.
В последнее время в Литве возникло возмущение крупномасштабной вырубкой на охраняемых территориях страны.
Директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис ранее говорил BNS, что леса вырубаются согласно проектам и установленным правилам. Он утверждает, что полная вырубка в широком смысле не всегда плохо. Хотя в смысле пейзаже это и "режет глаз", в смысле биологического разнообразия вырубки могут быть нужны.
Переработчикам из-за загрязнения запретили скупать молоко в Алитусском районе
На территориях, которых коснулись последствия пожара в...
Около ста активистов, одетых в животных, требовали остановить вырубки в лесах (2)
Около ста общественных деятелей организовали в столице...
Бабье лето уходит из Литвы, на следующей неделе прогнозируют мокрый снег
Бабье лето уходит из Литвы, в конце следующей недели...
С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов
В пятницу с места пожара в литовском городе Алитусе...
Подкаст. Пропаганда в Восточной Европе и Закавказье: приемы, тезисы, аудитория
В зависимости от страны тезисы пропаганды бывают прямо...
TOP новостей
Жилье в этом районе Вильнюса можно купить за 15 000 евро: считается одним из лучших спальных районов (75)
Жирмунай – микрорайона, находящийся рядом с центром...
Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы (20)
22 октября после обеда молодой пилот летал над южной...
"Кампания по расколу братских отношений": Шойгу обвинил Запад в попытках поссорить Беларусь с Россией (11)
НАТО наращивает присутствие у границ России и...
Бабье лето уходит из Литвы, на следующей неделе прогнозируют мокрый снег
Бабье лето уходит из Литвы, в конце следующей недели...
Департамент культурного наследия выступил в защиту Цвирки: памятник нельзя убирать (27)
Памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке...