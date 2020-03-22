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По инициативе Вильнюсского самоуправления с помощью Минобороны 22 марта около Сантаришкской клиники открылся палаточный городок для больных, ждущих консультации врачей.
Prie Santarų įrengtos laukimo palapinių miestelis
Prie Santarų įrengtos laukimo palapinių miestelis
© ELTA

В этих палатках можно будет в безопасности ждать приема. Людей будут угощать горячим чаем. В приемное отделение немало людей приезжает сразу из аэропорта, поэтому для них нужно дополнительное помещение, людям нужна и вода. В палатках работают волонтеры-скауты со всеми необходимыми средствами защиты. выпить воды в палатку можно приходить целый день.

Нередко в больницу люди приезжают без необходимых вещей, не все знают, что в ожидании результата они должны находиться в карантине, поэтому муниципалитет обеспечил людям около 50 мобильных зарядных устройств для телефонов и 3000 одноразовых стаканчиков.

Столичный муниципалитет благодарит компанию Žalia giria за помощь с питьевой водой, а за термосы и чаи – Švenčionėlių vaistažolės. В палатках есть стулья, однако людей просят двигаться и соблюдать безопасное расстояния.

ru.DELFI.lt
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