Около российского посольства состоится акция протеста "За нашу и вашу свободу!"

"Мы приглашаем вас 7 августа – в день начала российско-грузинской войны и запуска первого реактора АЭС в авторитарной Беларуси – высказать неодобрение репрессивной и унизительной политике глав обоих государств и поддержать белорусской, русский, грузинский, украинский и другие народы, которые стали их жертвами", – сказано в обращении организаторов.

По их словам, проект АЭС в Островце в экологическом и геополитическом плане опасен как для Литвы, так и для самих граждан Беларуси, которые сейчас тысячами выходят на площади городов, борются за честные и прозрачные выборы и за свое право голоса.

"Президент Беларуси, который считает себя "гарантом суверенитета", по-прежнему помогает режиму Владимира Путина и его атомному проекту, он преследует своих граждан, применяет в их отношении насилие, сажает их в тюрьмы и мучает. АЭС в Островце – проект российской компании "Росатом" – первый реактор которой планируют запустить еще до окончания кампании президентских выборов в Беларуси. В ходе кампании было немало репрессий, задержаний, запугивания граждан, насилия", – сказано в приглашении.