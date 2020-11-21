Около парламента Литвы состоялась акция протеста против ношения масок

Сообщалось, что в акции примут участие около 15 человек. В пятницу Вильнюсский муниципалитет сказал BNS, что получил информацию о митинге, но не было данных об организаторах, поэтому пришлось обратиться в полицию.
Участники митинга держались небольшими группами. Однако без беспорядков не обошлось, полиция задержала одного участника акции.
Портал 15min сообщил и о втором задержанном - это известный в Литве комик Олег Шураев.
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