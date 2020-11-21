aA
21 ноября около парламента Литвы состоялась акция протеста против ношения масок в школах и других учебных учреждениях.
Около парламента Литвы состоялась акция протеста против ношения масок
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщалось, что в акции примут участие около 15 человек. В пятницу Вильнюсский муниципалитет сказал BNS, что получил информацию о митинге, но не было данных об организаторах, поэтому пришлось обратиться в полицию.

Участники митинга держались небольшими группами. Однако без беспорядков не обошлось, полиция задержала одного участника акции.

Портал 15min сообщил и о втором задержанном - это известный в Литве комик Олег Шураев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Специалист НЦОЗ: количество заболевших COVID-19 вызывает беспокойство, большинство из них - молодые люди (90)

Специалист Вильнюсского отделения Национального...

Около парламента Литвы состоялась акция протеста против ношения масок (33)

21 ноября около парламента Литвы состоялась акция...

Михново, хлеб Михново, хлеб Михново, хлеб

"Его же надо вынянчить, словно ребенка": хлеб из русской печи. Михново. День седьмой (1)

В михновской пекарне есть и производственные тестомесы...

Медики обращаются к жителям: сейчас необходима помощь каждого (19)

В связи с бушующей в стране пандемией COVID-19 доноры крови...

Здоровье по разрешению: легко ли болеть в Литве? (56)

Лекго ли болеть в Литве? Нет, нет, не коронавирусом....

|Maža didelių žinių kaina