"Пикет проходит у офиса компании, но он адресован ко всем пользователям Литвы, наша весть проста – не покупайте продукцию этой компании. Она этого не стоит, поскольку все заявления компании о социальной ответственности и охране окружающей среды оказались надуманными. Компании должны не обещать и не думать, что их темные дела никто не увидит, они должны выполнять данные обещания. Grigeo в данном случае поступила безответственно и подорвала доверие инвесторов, финансистов, партнеров, поставщиков и работников. Об этом нельзя молчать", – сказал Кястутис Купшис.
Вице-президент Литовского альянса организаций по защите прав потребителей Кястутис Купшис ранее говорил, что главная цель пикета – призвать потребителей бойкотировать продукцию компании Grigeo и скандировали "Позор Grigeo" и "Планета – не прибыль".
Grigeo принадлежит торговый бренд Grite. Под этим брендом производят туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные носовые платки, салфетки. Сообщается, что природе нанесет огромный ущерб, исчисляемый миллионами евро.
С учетом этого 7 января Grigeo Klaipėda письменно указали прекратить загрязнение природы неочищенными стоками.
По мнению прокуроров, ущерб природе наносили преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов и других расходов.
7 января Nasdaq Vilnius приняла решение остановить торговлю акциями компании Grigeo.
Сама компания Grigeo 8 января распространила информацию, в которой сказано, что сложившаяся ситуация серьезно на результаты деятельности и саму деятельность компании не скажется. Департамент охраны окружающей среды 8 января начал внеплановую проверку деятельности компании.
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