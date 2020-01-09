Вице-президент Литовского альянса организаций по защите прав потребителей Кястутис Купшис ранее говорил, что главная цель пикета – kпризвать потребителей бойкотировать продукцию компании Grigeo.

Grigeo принадлежит торговый бренд Grite. Под этим брендом производят туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные носовые платки, салфетки. Сообщается, что природе нанесет огромный ущерб, исчисляемый миллионами евро.

С учетом этого 7 января Grigeo Klaipėda письменно указали прекратить загрязнение природы неочищенными стоками.

По мнению прокуроров, ущерб природе наносили преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов и других расходов.

7 января Nasdaq Vilnius приняла решение остановить торговлю акциями компании Grigeo.

Сама компания Grigeo 8 января распространила информацию, в которой сказано, что сложившаяся ситуация серьезно на результаты деятельности и саму деятельность компании не скажется. Департамент охраны окружающей среды 8 января начал внеплановую проверку деятельности компании.