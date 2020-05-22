Около министерства в Вильнюсе состоялся пикет охотников

Они привели на пикет и охотничьих собак. "Ведь мы их дрессировали для участия в охоте, а не для того, чтобы они лежали на диване", – сказали охотники.

На вопрос, почему они решили провести пикет, охотники сказали, что это не потому, что они за или против министра (Кястутиса Мажейку) или за охоту с арбалетами, а потому, что хотят, чтобы и их выслушали.

"Да, арбалет такое же мощное оружие, как и любое другое, и я не знаю, хотел бы с ним охотится, ведь такая охота требует немало времени, да и не у каждого он есть, – сказал один из участников пикета, – но для многих охота - это проведение досуга, а я хотел бы подчеркнуть, что основной продукт охоты - мясо, и это не пикет за или против арбалетов. Просто, когда разразился скандал, мы долго были пассивными".

Другой участник пикета сказал, что в Литве 30 000 охотников, а если прибавить помогающих им лесничих, других людей, то получается около 200 000 жителей Литвы.

Охотники заявили, что пришли бороться за свои права и не хотят, чтобы их унижали. "Общество должно знать о нашем существовании", - сказали охотники.

Delfi напоминает, что приказ министра Мажейки о новых правилах охоты до сих пор не отозван, он должен быть согласован до 29 мая.

8 мая министр изменил некоторые правила охоты, а также разрешил с 2022 года охоту с арбалетами. Этот пункт вызвал возмущение в обществе, поэтому был вычеркнут из документа, а премьер-министр Саулюс Сквернялис призывал министра отозвать весь неудачный документ.

Приротоохранники утверждают, что приказом министра разрешена охота с собаками на инвазивные виды животных в темное время суток, использовать прожекторы при охоте не только на кабанов, кроме того, был увеличен срок охоты на барсуков, упразднен запрет на оборудование мест для привлечения животных в 300 м от заповедников и др.

Мажейка сказал, что останавливает весь пакет поправок от 8 мая, до того момента как Охотничий совет обсудит эти поправки.

Окончательный срок согласования поправок - 29 мая.