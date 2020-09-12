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Литовский национальный музей на этой неделе открыл выставку, посвященную старейшему археологическому артефакту – топору типа Лингби. В субботу у здания музея состоятся состязания по колке дров. Это своеобразный вызов для людей XXI века. Все желающие смогут попробовать, смогут ли они пользоваться одним из важнейших орудий каменного века – топором.
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Для тогдашнего охотника-собирателя топор был незаменимым орудием. Топор сохранился на протяжении 13 000 лет, его форма не меняется до наших дней, но все ли из нас сохранили способности им пользоваться?" – вопрошает представитель музея Габриэле Гудайтене.

Состязания организуют при участии профессиональных егерей, каждого участника ждет небольшой инструктаж. Обеспечены все средства безопасности - одноразовые перчатки, антисептик, действует медпункт.

"Если вы не хотите участвовать в состязаниях, можете просто наблюдать за ними. В музее посетителей также ждет немало интересного", – приглашает Гудайтене.

Для детей также приготовлена отдельная игровая зона.

В музее можно посетить и экспозицию старого арсенала, где разместили новую выставку, можно пользоваться бесплатным аудиогидом на литовском, русском и английском языках, детей ждут различные игры.

Трое победителей состязания по колке дров получат призы компании FISKARS, а наколотые дрова члены мальтийского ордена передадут нуждающимся.

Состязания будут проходить 12 сентября с 13 до 16 ч. у входа во внутренний двор Старого арсенала. Участие в состязаниях бесплатное. Участвовать могут совершеннолетние лица, которые предварительно зарегистрировались. Для того, чтобы посмотреть экспозицию внутри музея, надо купить билет.

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