"Для тогдашнего охотника-собирателя топор был незаменимым орудием. Топор сохранился на протяжении 13 000 лет, его форма не меняется до наших дней, но все ли из нас сохранили способности им пользоваться?" – вопрошает представитель музея Габриэле Гудайтене.
Состязания организуют при участии профессиональных егерей, каждого участника ждет небольшой инструктаж. Обеспечены все средства безопасности - одноразовые перчатки, антисептик, действует медпункт.
"Если вы не хотите участвовать в состязаниях, можете просто наблюдать за ними. В музее посетителей также ждет немало интересного", – приглашает Гудайтене.
Для детей также приготовлена отдельная игровая зона.
В музее можно посетить и экспозицию старого арсенала, где разместили новую выставку, можно пользоваться бесплатным аудиогидом на литовском, русском и английском языках, детей ждут различные игры.
Трое победителей состязания по колке дров получат призы компании FISKARS, а наколотые дрова члены мальтийского ордена передадут нуждающимся.
Состязания будут проходить 12 сентября с 13 до 16 ч. у входа во внутренний двор Старого арсенала. Участие в состязаниях бесплатное. Участвовать могут совершеннолетние лица, которые предварительно зарегистрировались. Для того, чтобы посмотреть экспозицию внутри музея, надо купить билет.
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