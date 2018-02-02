Фотографию провала в Facebook разместил представитель Союза крестьян и "зеленых" Арвидас Некрошюс.

Вице-канцлер парламента Антанас Димайтис сказал BNS, что передал информацию об инциденте представителям Вильнюсской мэрии.

"Было такое происшествие, яму временно засыпали, аварийную ситуацию ликвидировали. Сейчас выясняют причину. Ждем информацию из Vilniaus vandenys", – сказал BNS представитель мэрии Арунас Висоцкас.