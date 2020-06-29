Около Белого моста официально открыты спортивные площадки

"Причал, если не будет использоваться судами – станет сценой для концертов. Город подстраивается к переменам в жизни. Природная стихия немного корректировала планы – после ливней площадки не раз приходилось приводить в порядок, а убытки понесли страховые компании, подрядчик, я не сомневаюсь, что это будет самое популярное место проведения досуга в летний период", – сказал глава администрации Вильнюса Повилас Подярскис.

На территории, кроме спортивных площадок (баскетбольной, волейбольной, для гимнастики), парка для скейтбордистов и игровых зон для детей, в восточной части останутся газоны – для других видов деятельности.

На площадке в 9 га есть 9 волейбольных площадок, 3 баскетбольных площадки. На большой волейбольной площадке могут проводить международные состязания.