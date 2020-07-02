Около 130 000 жителей не успели подать декларацию: что их ждет

ГНИ в пресс-релизе указала, что большая часть жителей самостоятельно заполнила декларации, люди переплатили рекордное количество налог.

С начала года за весь период декларации представили больше 1,25 млн. жителей, больше 86% сделали это самостоятельно.

В этом году активно доходы декларировали жители, которые хотели вернуть переплату налогов: 794 000 жителей вернули часть подоходного налога (всего на сумму 171 млн. евро, в прошлом - 699 000 жителей вернули 152 млн. евро). Около 315 000 должны были заплатить подоходный налог, они должны заплатить 178 млн. евро.

Сейчас 414 000 жителей ГНИ уже перевела 87,3 млн. евро, всем жителям переплату вернут до 31 июля. Надо отметить, что ГНИ уже проверила 567 000 деклараций. Из них в 4,8% (больше 27 000) установлены несоответствия.

ГНИ указала, что самозанятые подавали декларации активнее, равно как и те, кто должен был декларировать имущество.

В этом году своевременно декларации подали 83% самозанятых (219 000 из 263 000). Кроме того, поступило 97% имущественных деклараций за 2019 год, еще 3000 эти декларации не подали.

До сих пор декларацию доходов не подали 130 000 жителей (из них 44 000 - самозанятые).

ГНИ просит жителей выполнить свои обязательства и после 1 июля. Следует отметить, что жители, которые не могли заплатить залоги за этот год из-за коронакризиса, получают отсрочку до конца ЧП и в течение двух месяцев после его отзыва, ГНИ не будет считать пеню и не будет взыскивать неуплату.

Однако ГНИ обращает внимание, что порядок в случае с самозанятыми - иной.

Если деятельность во время карантина не была запрещена, но люди столкнулись со временными проблемами из-за COVID-19, они могут обращаться в ГНИ за помощью.