Забор, появившийся на ул. Павильнё Соду 2-осёс, 13, мешает жителям садоводческого товарищества выехать на ул. Юодасис кяляс. Людям приходится ездить в объезд. Жители обратились в Национальную земельную службу (НЗС), чтобы та распорядилась убрать незаконное заграждение.

"Выяснили, что житель Юодасис кяляс 64 и Павильнё Соду 2-осёс, 13 незаконно захватил государственную землю. НЗС распорядилась убрать препятствие. Препятствие было устранено", - информировал DELFI консультант службы парламентских контролеров Витаутас Валентинавичюс.

Однако жителям легче не стало. Вместо забора появились столбы. Их жителям разрешила установить Вильнюсская мэрия. В результате улицей могут пользоваться только жители ул. Юодасис кяляс, 64, Павильнё Соду 2-осёс, 13, 13A, 13B и 13C.

Жители соседних домов обращались в мэрию, но внятный ответ на вопрос, почему их лишили этой улицы, так и не получили. Утверждали лишь, что заграждение установлено легально.

Когда вопросом стали интересоваться журналисты DELFI, глава отдела Организации движения Томас Камайтис сначала также утверждал, что все легально и улица сформирована как тупик.

Когда журналисты повторно обратились в мэрию и спросили, каким образом отдельным жителям удалось получить на исключительных условиях в пользование целую улицу, ответил советник мэра Алекандрас Зубряковас.

"Что касается самой дороги, как писал Томас Камайтис, если дорога не приспособлена для движения транспорта, то по ней не должны ездить ни жители упомянутых домов, ни другие жители. Этот участок предназначен только для пешеходов", - указал в письме Зубряковас.

Однако вскоре мэрия еще раз изменила свою позицию. Представитель мэрии Неринга Колкайте передала дополненный комментарий Камайтиса.

Он утверждал, что столбов не останется, уберут остальную часть нелегального забора, которая мешает движению.

"Государственная земля между Павильнё Соду 2-осёс, 13, 13A, 13B, 13C и ул. Юодасис кяляс, 64, не имеет статуса тупика. Владельцы загородили этот участок самовольно. Эта дорога может быть и является проездной для проезда, но для проезда на участки, которые находятся на другой стороне участка", - сказано в ответе.

По телефону Колкайте пояснила, что столбы разрешили установить только для того, чтобы оставшаяся часть забора не повредила автомобили. По ее слова, улица будет открыта для движения, основания нелегального забора не останется.

На карте Regia.lt видно, что владелец Юодасис кяляс, 64, занял государственную землю. В связи с этим DELFI обратился в НЗС. Ее представитель Рената Ремейкайте информировала, что проверка готовится до 26 сентября.

На вопросы DELFI согласился ответить житель дома номер 13 по ул. Павильнё Соду 2-осёс Видас Петкявичюс. Он не отрицал, что на государственной земле остался фундамент забора.

Он уверяет, что столбы на месте забора были установлены с разрешения мэрии, что их улица предназначена лишь для обслуживания их коттеджей и заканчивается тупиком.

"Строительные машины, курьеры и все желающие утром избежать заторов на Юодасис кяляс, начали ездит по этой дороге, чтобы сократить путь или объехать перекресток. Однажды едва не сбили ребенка. В нашем доме есть дети дошкольного и школьного возраста, те же дети жителей садоводческого товарищества хотят по этой улице на остановку, мы попросили установить столбы ради безопасности", - сказал Петкявичюс.