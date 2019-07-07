В общественном пространстве на это одним из первых обратил внимание обозреватель Римвидас Валатка. Он заявил с иронией, что такой жест является "патриотическим".

"Включаю LRT TV. Слышу: твоего отца националисты убили! Не верю своим ушам. Беру ТВ-программу: аккурат, "Никто не хотел умирать" Жалакявичюса.

Советский фильм о доблестных истребителях и злобных бандитах. По случаю коронации короля Миндаугаса – величайшие поздравления от общественного канала гражданской общественности! Как патриотично. Во имя той", – в социальной сети написал Р. Валатка.

Заметил упомянутый фильм и Андрюс Тапинас.

"Поклонники фильма поясняют, что авторы хотели отразить тяжелое время, когда простые люди оказались меж двух огней – партизанов, которые в фильме называются бандитами, и истребителей, которые являются защитниками людей, и как все было сложно.

Сейчас ничего сложного нет. Ничего. Одна сторона напрямую ответственна, что у нас 50 лет не было государства, что мы потеряли 2 поколения и возможность уже сейчас быть процветающим государством на благо своих детей и внуков. Они были врагами государства и такими должны оставаться в памяти всех поколений", – написал А.Тапинас.

Однако А. Тапинас признаёт, что такие фильмы показывать важно, но выбранное время является оскорблением для всех.

Член Сейма Литвы, изучавший сопротивление в советское время историк Арвидас Анушаускас в социальной сети также выразил иронию по поводу такого выбора национального ретранслятора.

"Какое же 6 июля без "Никто не хотел умирать" на LRT? "Не стрелять, пока не соберутся все четверо"… Лишь сейчас я понял, почему перед этим показывали "Четвертый президент" – ведь имеют право на существование разнообразные высказывания о нашей истории? Например, "свои стреляли в своих ". Неуважение LRT к погибшим за свободу во время государственного праздника убило ещё раз. "Ты знаешь, как болит? – говорит смертельно раненный Айтварас. "Не знаю", – отвечает коммунист Мяшка. Похоже, и LRT также чего-то не знает", – пишет А. Анушаускас.

Руководство LRT признаёт ошибку

В воскресенье после обеда генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене прокомментировала ситуацию:

"Мы признаем, что выбор для показа 6 июля "Никто не хотел умирать" был неподходящим", – написала она в комментарии.

По её словам, ошибку допустили ответственные отделы, поэтому они должны будут взять на себя ответственность.

"Этот фильм является одним из классических фильмов, отреставрированных Киноцентром, однако его не следует показывать в День государства. Решение департамента телевидения было неподходящим, и ответственные за это люди должны будут взять на себя ответственность. Также мы пересмотрим процедуры составления сетки вещания", – написала М.Гарбачяускайте-Будрене.

Фильм "Никто не хотел умирать" – один из литовских кинофильмов, провоцирующих большое количество дискуссий. Созданный в 1965 году фильм Витаутаса Жалакявичюса был первым, в котором изображена борьба литовских партизан против режима.

Как и было характерно для того времени, в фильме отражается отрицательный облик партизан, оправдывается советская власть. Хотя в фильме избегают резких оценок, однако борьба литовских партизан в фильме изображается как своеобразная гражданская война, не упоминается факт оккупации Литвы.

В фильме сыграли известные актёры того времени – Юозас Будрайтис, Регимантас Адомайтис, Донатас Банионис, Вия Артмане и другие. Фильм был признан в Советском Союзе и за рубежом. По случаю столетия кино ЮНЕСКО фильм "Никто не хотел умирать" включила в сотню самых значительных произведений кино.