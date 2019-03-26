По словам очевидца, ему было сложно понять такие действия.

"Охранники может и считают себя равными полиции, но, как мы знаем, это не так. Я не знаю, может, они спешили по вызову, но ехать на красный...", – сказал он.

Мужчина также посетовал на работу портала epolicijа - ему не удалось загрузить видео большого формата.

"Надо "дать нагоняй" полиции за их портал epolicija. При загрузке видео установлен лимит 20 Мб. Если видео хорошего качества, это 10 секунд. Я часто фиксирую разные нарушения, но не всегда нарушение может войти в это 10 секунд. Как и в данном случае (в видео не вошел знак).

Другой момент, описание места происшествия. Раньше можно было просто указать место на карте (хотя в районах с этим тоже были проблемы), а сейчас можно только описать место. Пора бы обновиться", – возмущался читатель DELFI.