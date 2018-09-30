После того как в Тельшяйском районе был обнаружен раненый бык, а второй бык пропал, в лес приехали охотники. Осмотрев место происшествия, они выдвинули предположение, что это работа волков, а не медведя, как заявляли ранее.
Vilkas
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Заместитель председателя Литовского товарищества охотников и рыболовов Эугениюс Тиюшас сказал, что в этом районе вообще не обнаружено следов медведя.

"Мы ездили. Просили охотников поинтересоваться и выяснить. Вот версия - это работа волков. Медведь - довольно крупный зверь, он бы обязательно оставил какие-то следы. А покусанная задняя часть быка – явно работа волков", – сказал в интервью Литовскому радио Тиюшас.

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На этой неделе сообщалось, что в деревне Нагурка был обнаружен раненый бык. Предполагалось, что это работа медведя. Мэрия Тельшяйского района просила жителей не ходить в лес.

Ранее сообщалось, что медведя в Тельшяйском районе зафиксировали и в мае этого года.

Литовский зоолог Тадас Иванаускас писал, что последнего медведя в Литве застрелили в 1883 году. Этот вид занесен в Литве в категорию исчезнувших или быть может исчезнувших видов. В Литву медведи иногда приходят из Латвии и Беларуси.

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