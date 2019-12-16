Подозревают, что государственный служащий застрелил 66-килограммового волка нелегально - он сидел в засаде в темное время суток, с прожектором и прибором ночного видения.
Такой способ охоты запрещен правилами охоты.
Специалист Анатолиюс Палёнис сказал DELFI, что охота с вышки и с помощью прожектора разрешается только на кабанов. Приборы ночного видения использовать запрещается.
Рачкаускас - многолетний член охотничьего кружка Giraitė, бывший его председатель. Он охотник с 16-летним стажем и селекционер.
Свою историю о том, как он застрелил волка он рассказал журналистам Лаздийского района. Он сам рассказал, как охотился и что использовал. На фото он держит в руках оружие с оптическим прицелом и прожектором. По фото видно, что на улице темно. Рачкаускас сам рассказал, что застрелил волка около 20 ч.
DELFI связался с Рачкаускасом и рассказал свою историю так: "Волка я застрелил в сумерках, без прожектора, ведь его можно использовать только при охоте на кабанов. С помощью хорошей оптики итак можно рассмотреть на расстоянии 30 м в поле. Я знаю правила, как "Отче наш". Я нашел волка только через два часа после выстрела. За клевету я обратился в соответствующую инстанцию".
Согласно имеющимся данным, информация о возможном браконьерстве была передана Департаменту охраны окружающей среды. Была передана и фотография.
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