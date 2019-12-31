"Охота" на депутатов в последний день уходящего года: кого удастся найти на рабочем месте

К сожалению, эксперимент был не очень удачным, найти на месте удалось лишь нескольких политиков.
Кабинеты Альгирдаса Сисаса, Римантаса Дагиса, Аурелиюса Вериги, Антанаса Матуласа были закрыты.
Сами политики сказали, что в этот день они работают в округах. А те, кто в этот день были на работе, сказали, что у них были незаконченные дела.
Первым журналисты нашли консерватора Лауринаса Кащюнаса.
"Привожу все немного в порядок, работаю над одним проектом", – сказал депутат.
Политик заверил, что находится на работе с 10 ч.
"Постригся и пришел, около 10 ч. Видел сегодня в сейме только консерваторов", – сказал он.
А депутат Эмануэлис Зингерис удивился, увидев в парламенте журналистов.
"Видите ли, я живу политикой", – ответил он на вопрос, почему он в парламенте. В своем кабинете работал и депутат Робертас Шаркницкас.
"Я решаю вопрос реформы школ в Алитусе. Недавно я приехал из Министерства науки и образования, встречался с министром", – сказал политик.
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