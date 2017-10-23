Ограничивается движение пешеходов у подножья Горы Гедиминаса

Кроме того, будет запрещено движение пешеходов и велосипедистов по аллее К. Шкирпы вдоль реки Вильня. По аллее сможет двигаться лишь спецтранспорт, проживающие и работающие на этой территории, сообщила мэрия.
Пешеходов и велосипедистов просят выбирать направления улиц Швентарагё и Т. Врублевскё.
Работы по укреплению склонов Горы Гедиминаса начались после сформировавшихся на западном склоне оползней. В связи с этим вильнюсское городское самоуправление объявило экстремальную ситуацию.
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