В данный момент ожидается, что закон, предусматривающий рубеж в 3 тыс. евро для наличных расчетов, будет принят в этом году и вступит в силу в следующем году, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
"Возможно, не так уж и срочно именно сейчас принимать этот закон, можно еще обсудить его, более того, возникает много вопросов и дискуссий. С приближением весенней сессии и во время ее Комитет по бюджету и финансам организует формальное рассмотрение этого проекта, которое потом будет перенесено в зал пленарных заседаний Сейма. Будем надеяться, что во время весенней сессии закон об ограничении наличных расчетов будет принят", - сказал председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.
По его словам, после рассмотрения проекта в парламенте выясняется, что политики, по сути, согласны с предложенным правительством ограничением в 3 тыс. евро. Такое предложение правительство выдвинуло еще в июне прошлого года.
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