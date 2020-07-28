О том, что Литва стремится укреплять свою ПВО и уделяет этому приоритетное внимание, говорил во вторник президент Гитанас Науседа во время своего посещения Авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй.

"Мы будем и впредь делать все для своей безопасности. Нам прекрасно известно, что сдерживание действует только тогда, когда потенциальный противник знает, что в случае агрессии он столкнется с твердой волей, надлежащими оборонными мощностями, которые тестируются во время учений", - приведены в пресс-релизе слова Г. Науседы.

На Авиабазе президент также встретился с осуществляющими миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах военными из Испании, Великобритании, Германии, а также Литвы и США.

По словам Г. Науседы, серьезное отношение к обороне стран региона и усилия США по развитию интегрированной архитектуры ПВО свидетельствуют о том, что безопасность Балтийских стран и Польши считается исключительно важной частью безопасности Альянса.

"Воздушная полиция Балтии - прекрасный пример солидарности НАТО. Сменяющиеся на ротационной основе военные контингенты разных стран с самой современной военной техникой демонстрируют неиссякаемое обязательство стран Альянса перед защитой воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал глава государства.

ПЗРК NASAMS, которые являются самыми широко распространенными в странах НАТО системами ПВО, Литва купила на основании договора Минобороны и норвежской компании Kongsberg от 26 октября 2017 года, стоимость договора - 110 млн евро.

В связи с приобретением этой системы модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70.

Обе системы будут интегрированы в единый щит ПВО Литвы.

ПЗРК были доставлены в Литву в июне. Планируется, что до 2021 года будет завершена подготовка персонала и начата интеграция вооружения в единую систему ПВО НАТО.

Международные учения НАТО "Наследие Тобрука - 2020" проводятся ежегодно в разных странах Альянса.