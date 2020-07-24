Официанты разочарованы: в Литве оставляют небольшие чаевые

В некоторых объявлениях работников привлекают хорошими чаевыми.

Карантин в Литве завершился. Как обстоят дела с чаевыми? Какие чаевые клиенты оставляли перед карантином, а какие оставляют сейчас? Изменились ли привычки людей?

Официант одного столичного ресторана, Лауринас, сказал, что "со стороны литовцев нет никакого понимания", после карантина чаевые не увеличились.

Лауринас сказал, что иностранцы всегда были более щедрыми, но сейчас их нет, поэтому и доходы у персонала уменьшились.

"Могу поделиться опытом. Например, раньше в ресторане, где я работаю, было нормально получить 70-100 евро в загруженный день и 20-50 евро в менее напряженный. Сейчас загруженных дней практически не бывает, поэтому в лучшем случае получаешь 50-60 евро чаевых, но в некоторые дни эта сумма составляет всего 15-20 евро", – сказал Лауринас.

"Поведение и привычки литовцев после карантина не изменились, а если и изменились, то в худшую сторону", – прибавил он.

Юсте этим летом работает в Паланге, в баре на ул. Юратес. По ее словам, даже сейчас иностранцев на курорте немного, разве что немного больше приезжает эстонцев.

"Клиентов много только в выходные, в обычные дни количество посетителей зависит от погоды", – сказала Юсте.

По ее словам, доходы за счет чаевых снизились не потому, что клиентов стало меньше. По ее наблюдениям, все чаще люди рассчитываются банковскими картами. Часто у клиентов нет наличных, поэтому они не оставляют чаевых даже если в счете бывают трехзначные суммы.

"Почти всегда, если нет наличных, чаевые не оставляют. Недавно компания пропила 200 евро и платила банковской картой, "на чай" они ничего не оставили. Я не верю, что ни у кого из компании не было наличных. Или, к примеру, семья проела 100 евро, заплатила картой и ничего не оставила. Редко, но такое случается, когда клиенты спрашивают, можно ли оставить чаевые с помощью банковской карты", – сказала Юсте.

Эксперт по этикету Арминас Лидяка сказал, что понимание должны проявить не только клиенты кафе, но и официанты.

"В результате карантина пострадал не только сектор услуг, но и сектор развлечений, туризма. Надо с пониманием относиться друг к другу, понимание должны проявлять не только клиенты. Надо понимать, что если человек работал или работает в гостинице, турагентстве, то его доходы значительно снизились, у него тоже есть право поддержать кафе, выпить кофе или пива. Поэтому и официанты должны относиться к клиентам с пониманием, ведь у клиента могут быть скромные доходы, вот и оставляет он меньше чаевых.

Те клиенты, у которых доходы не снизились, должны проявить понимание и оставить больше чаевых", – считает Лидяка.

По его словам, согласно старой традиции, оставляют 10% чаевых.

"Но, к примеру, в США оставляют 15-20%, а в некоторых странах Азии – до 5%. В Европе - около 10%. В Восточной Европе до 10%, в Скандинавии, Старой Европе - чуть больше 10%", – сказал специалист, заметив, что вежливые люди всегда носят с собой немного наличных.

Однако, Лидяка напомним, что вообще - чаевые необязательны, особенно если обслуживание не было качественным.

"Чаевые - это определенный символ в коммуникации между официантом и клиентом, оценка усилий официанта. Если официант принес чашку кофе, это еще не значит, что он заслужил чаевые. Вопрос, как он это сделал - с улыбкой или нет, вежливо и общался и т.д. Чаевые необязательны, но их рекомендуют оставлять", – сказал эксперт.