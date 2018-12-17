Официальный калькулятор: какой станет зарплата с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые налоги, изменения в пенсионном накоплении – с начала 2019 года в Литве вступает в силу немало перемен. Разобраться в них поможет специальный калькулятор, представленный Минфином Литвы.
Wallet
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Этот калькулятор можно найти ан сайте www.kiek.lt.

Первое новшество - с 1 января 2019 года зарплаты "на бумаге" увеличатся в 1,289 раза, поскольку объединяют налоги, которые платят работник и работодатель (30,5% от зарплаты "на бумаге", которые не были видны).

Статьи по теме:
Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе  (80)
Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию  (47)

Утверждают, что это новшество внесет ясность в вопрос - сколько налогов платят за каждого работника.

С нового года изменится применение необлагаемого налогами размера (ННР).
ННР в 2019–2021 гг. будет постепенно расти, пока достигнет размера двух средних зарплат. Кроме того, жители будут платить меньше подоходного налога.

Парламент также на 0,55% снизил тариф содровского налога и на 1% - подоходный налог. Надеются, что жители будут копить эти деньги на старость.

С 2019 года 20% подоходный налог будут платить жители, получающие 120 средних зарплат в год, 27% - больше 120 средних зарплат в год. В 2020 году эта планка снизится до 84 средних зарплат, а в 2021 г. – до 60.

Тариф обязательного налога на здравоохранение составит 6,98%.

Тариф на социальное страхование – 12,52% (но его не надо платить с доходов выше 120 средних зарплат в год (2019 г.), 84 (2020 г.)- 60 (2021 г.).

В 2019 году обновят систему пенсионного накопления. Во-первых, первую ступень отделят от второй, поэтому те, кто будет откладывать на старость самостоятельно, получат дополнительную к содровской пенсии, а та в свою очередь не будет снижаться.

Во-вторых, молодых работников (до 40 лет) каждых три года будут автоматически включать в систему пенсионного накопления (у них будет возможность отказаться от участия в ней).

В-третьих, государство будет поощрять жителей, откладывающих на старость, выделяя им по 1,5% от средней зарплаты ежемесячно.

В-четвертых, любой из желающих может откладывать на старость больше установленных 3% зарплаты.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Иногда рабочим нельзя болеть: из-за нескольких дней могут лишиться полного годового стажа (29)

Даже больные жители Литвы иногда ходят на работу. Одна...

Общество

Официальный калькулятор: какой станет зарплата после перемен с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje

Главная вильнюсская елка с высоты птичьего полета (4)

Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным...

СРФП проводит расследование о нелегальном трудоустройстве украинцев в Литве (1)

Литовская Служба расследования финансовых...

Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)

Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...

Скандал в Каунасе: в спешном порядке готовят документы на удочерение девочки гражданами Новой Зеландии (4)

Здоровую, красивую 10-летнюю девочку из Каунаса срочно...

TOP новостей

Официальный калькулятор: какой станет зарплата с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (1)

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (133)

Российский журналист Константин Эггерт получил...

Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами (62)

До 2021 года правительство Литвы намерено...

Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)

Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...