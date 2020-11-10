aA
Парламент Литвы одобрил новы порядок, в соответствии с которым Это значит, что прививки от гриппа или других болезней можно будет сделать и в аптеке. Это особенно актуально с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране, а также для того, чтобы добиться непрерывного и качественного процесса предоставления услуг.
Официально: с марта прививки можно будет делать и в аптеках
© DELFI / Karolina Pansevič

Важно отметить, что широкий выбор мест вакцинации важен и потому, что приближается время, когда производитель выпустит на рынок вакцину от коронавируса (COVID-19). Хотят, чтобы эту прививку сделало как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Как уже сообщалось, Минздрав напоминает, что прививки от коронавируса будут необязательными, поэтому сами люди будут решать, хотят они делать прививки или нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: я почти не сомневаюсь, что карантин будет продлен (33)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во...

Несмотря на пандемию, литовцы живут лучше: стало больше представителей среднего класса (95)

В этом году в Литве увеличилось количество...

Министр: вполне реально получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в январе (13)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

В михновской просфорне. (фото: Наталья Фролова) В михновской просфорне. (фото: Наталья Фролова) В михновской просфорне. (фото: Наталья Фролова) В михновской просфорне. (фото: Наталья Фролова) В михновской просфорне. (фото: Наталья Фролова)

Михново. День пятый. Небесный хлеб из литовской муки "Тесто – живое существо и непредсказуемое" (1)

За окном – солнечное, но прохладное осеннее утро. А в...

За сутки в Литве установлено 1109 случаев коронавируса, скончались 11 человек (7)

За минувшие сутки в Литве были подтверждены 1109 новых...

|Maža didelių žinių kaina