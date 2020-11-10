Официально: с марта прививки можно будет делать и в аптеках

Важно отметить, что широкий выбор мест вакцинации важен и потому, что приближается время, когда производитель выпустит на рынок вакцину от коронавируса (COVID-19). Хотят, чтобы эту прививку сделало как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Как уже сообщалось, Минздрав напоминает, что прививки от коронавируса будут необязательными, поэтому сами люди будут решать, хотят они делать прививки или нет.