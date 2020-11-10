Официально: с марта прививки можно будет делать и в аптеках

Важно отметить, что широкий выбор мест вакцинации важен и потому, что приближается время, когда производитель выпустит на рынок вакцину от коронавируса (COVID-19). Хотят, чтобы эту прививку сделало как можно больше людей в кратчайшие сроки.
Как уже сообщалось, Минздрав напоминает, что прививки от коронавируса будут необязательными, поэтому сами люди будут решать, хотят они делать прививки или нет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: я почти не сомневаюсь, что карантин будет продлен (33)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во...
Несмотря на пандемию, литовцы живут лучше: стало больше представителей среднего класса (95)
В этом году в Литве увеличилось количество...
Министр: вполне реально получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в январе (13)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Михново. День пятый. Небесный хлеб из литовской муки "Тесто – живое существо и непредсказуемое" (1)
За окном – солнечное, но прохладное осеннее утро. А в...
За сутки в Литве установлено 1109 случаев коронавируса, скончались 11 человек (7)
За минувшие сутки в Литве были подтверждены 1109 новых...