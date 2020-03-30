Официально: от коронавируса в Клайпеде выздоровели 6 пациентов

"Наверное, это самая светлая новость за последний период во всей Литве! После повторных проверок в Клайпедской больнице подтвердили выздоровление 6 человек, пациенты (уже бывшие): ВЫЗДОРОВЕЛИ!", – сказано в сообщении.
Об этом BNS информировала представитель Минздрава Камиле Каткуте. Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что выздоровели двое мужчин и четыре женщины.
"Возраст довольно молодой, ни один не был в группе риска. От 20 до 50 лет", – сказал он. Большинство из них находилось в больнице с 12-13 марта.
"Один случай местный, другие - привозные", – рассказал Янушонис.
Врач сказал, что 31 марта у этих людей возьмут анализ повторно, после чего выпустят домой.
"Это такой формальный порядок, некоторых уже три раза проверяли. Это больше бюрократия", – заметил Янушонис.
До сих пор в Литве сообщали об одном выздоровевшем человеке - женщине из Шяуляй, у нее у первой в Литве была диагностирована эта болезнь.
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