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Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в социальной сети Facebook поделился радостной новостью – после повторного анализа стало известно, что 6 пациентов выздоровели от коронавируса. Эту новость позже подтвердили и представители Минздрава.
Официально: от коронавируса в Клайпеде выздоровели 6 пациентов
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Наверное, это самая светлая новость за последний период во всей Литве! После повторных проверок в Клайпедской больнице подтвердили выздоровление 6 человек, пациенты (уже бывшие): ВЫЗДОРОВЕЛИ!", – сказано в сообщении.

Об этом BNS информировала представитель Минздрава Камиле Каткуте. Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что выздоровели двое мужчин и четыре женщины.

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"Возраст довольно молодой, ни один не был в группе риска. От 20 до 50 лет", – сказал он. Большинство из них находилось в больнице с 12-13 марта.

"Один случай местный, другие - привозные", – рассказал Янушонис.

Врач сказал, что 31 марта у этих людей возьмут анализ повторно, после чего выпустят домой.

"Это такой формальный порядок, некоторых уже три раза проверяли. Это больше бюрократия", – заметил Янушонис.

До сих пор в Литве сообщали об одном выздоровевшем человеке - женщине из Шяуляй, у нее у первой в Литве была диагностирована эта болезнь.

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