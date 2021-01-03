Применяются те же исключения

В документе, представленном Министерством здравоохранения, предлагается продлить ограничение на передвижение людей между муниципалитетами до 31 января 2021 года, так как текущее ограничение истекает 24 января 2021 года в 24.00.

Можно будет въехать в муниципалитет по месту жительства; в другой муниципалитет - в связи со смертью близких родственников; на работу (по рабочим вопросам), если место работы находится в другом муниципалитете; в / из аэропортов, морских портов, автовокзалов; если необходимо получить услуги здравоохранения; по другим объективно обоснованным неотложным причинам, когда поездка в другой муниципалитет неизбежна.

Это ограничение не распространяется на лиц, которые являются членами одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в муниципалитет, отличный от муниципалитета их проживания, где они владеют недвижимостью, принадлежащей одному из членов семьи или домашнего хозяйства.

"Отступление было бы преступлением"

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что ограничения на передвижение должны быть продлены.

"Положения, касающиеся контроля за перемещением из одного муниципалитета в другой, истекают в это воскресенье. Мы смогли оценить данные о мобильности, работу полиции, мы видели много развернутых машин, странные отговорки", - сказала премьер-министр И. Шимоните.

"Пока что мы ничего не можем сказать о ситуации. Система здравоохранения, похоже, пережила праздники", - сказала премьер.

"Мы должны поблагодарить людей, которые соблюдали эти ограничения", - сказала она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, представивший это предложение правительству, заявил, что в последние дни прошлого года были зарегистрированы новые рекорды заболеваемости, высокие показатели смертности, поэтому контролировать передвижение лиц предлагается продлить до 31 января.

"Есть два важных момента - правительство прилагает большие усилия, мы изучаем, что мы можем сделать, чтобы провести тесты на антигены как можно скорее. Еще одно очень важное сообщение - это хорошие новости о дальнейшем процессе вакцинации. (…) На следующей неделе нас ожидает дополнительная партия вакцин, и тестирования продолжаются. В течение января у нас есть возможность усилить наших медиков на передовой", - сказал министр А. Дулькис.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предложила продлить контроль за передвижением между муниципалитетами страны до 31 января, сообщила BNS пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

"Ограничения на передвижение между муниципалитетами предлагается продлить до 31 января, но 17 января будут пересмотрены результаты, данные о заболеваемости, смертности и все остальное, что позволит снять ограничения", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене.

Для превенции распространения коронавируса передвижение людей между муниципалитетами без уважительной причины было ограничено в середине декабря, оно действует до 21 часа воскресенья.

В предрождественские выходные, а также в период Рождества и Нового года развернули несколько десятков тысяч автомобилей.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям может рекомендовать Правительству принять решения, связанные с управлением пандемией.