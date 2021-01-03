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В воскресенье правительство собралось на заседание, в ходе которого были изменены правила карантина. Это было сделано после того, как Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предложила правительству продлить ограничение на передвижение людей между муниципалитетами до 31 января. При условии, что ограничения будут рассмотрены 17 января. Правительство поддержало это предложение.

Применяются те же исключения

В документе, представленном Министерством здравоохранения, предлагается продлить ограничение на передвижение людей между муниципалитетами до 31 января 2021 года, так как текущее ограничение истекает 24 января 2021 года в 24.00.

Можно будет въехать в муниципалитет по месту жительства; в другой муниципалитет - в связи со смертью близких родственников; на работу (по рабочим вопросам), если место работы находится в другом муниципалитете; в / из аэропортов, морских портов, автовокзалов; если необходимо получить услуги здравоохранения; по другим объективно обоснованным неотложным причинам, когда поездка в другой муниципалитет неизбежна.

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Это ограничение не распространяется на лиц, которые являются членами одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в муниципалитет, отличный от муниципалитета их проживания, где они владеют недвижимостью, принадлежащей одному из членов семьи или домашнего хозяйства.

"Отступление было бы преступлением"

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что ограничения на передвижение должны быть продлены.

"Положения, касающиеся контроля за перемещением из одного муниципалитета в другой, истекают в это воскресенье. Мы смогли оценить данные о мобильности, работу полиции, мы видели много развернутых машин, странные отговорки", - сказала премьер-министр И. Шимоните.

"Пока что мы ничего не можем сказать о ситуации. Система здравоохранения, похоже, пережила праздники", - сказала премьер.

"Мы должны поблагодарить людей, которые соблюдали эти ограничения", - сказала она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, представивший это предложение правительству, заявил, что в последние дни прошлого года были зарегистрированы новые рекорды заболеваемости, высокие показатели смертности, поэтому контролировать передвижение лиц предлагается продлить до 31 января.

"Есть два важных момента - правительство прилагает большие усилия, мы изучаем, что мы можем сделать, чтобы провести тесты на антигены как можно скорее. Еще одно очень важное сообщение - это хорошие новости о дальнейшем процессе вакцинации. (…) На следующей неделе нас ожидает дополнительная партия вакцин, и тестирования продолжаются. В течение января у нас есть возможность усилить наших медиков на передовой", - сказал министр А. Дулькис.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предложила продлить контроль за передвижением между муниципалитетами страны до 31 января, сообщила BNS пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

"Ограничения на передвижение между муниципалитетами предлагается продлить до 31 января, но 17 января будут пересмотрены результаты, данные о заболеваемости, смертности и все остальное, что позволит снять ограничения", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене.

Для превенции распространения коронавируса передвижение людей между муниципалитетами без уважительной причины было ограничено в середине декабря, оно действует до 21 часа воскресенья.

В предрождественские выходные, а также в период Рождества и Нового года развернули несколько десятков тысяч автомобилей.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям может рекомендовать Правительству принять решения, связанные с управлением пандемией.

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