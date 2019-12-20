В соответствии с договором, заключенным Дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта с двумя подрядчиками, на дорогах государственного значения до конца 2020 г. оборудуют 70 радаров моментального действия. Общая стоимость проекта 3,1 млн. евро.
Greičio matuoklis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Новые радары будут фиксировать не только скорость, но и наличие/отсутствие техосмотра, страховки, платы за дороги.

Договор с ЛДАД на этой неделе подписала компания Fima. В комментарии компании сказано, что она отвечает за установку 52 радаров моментального действия.

Радары начнут действовать в конце 2020 года.

"Мы предложили новые гибридные радары, которые в будущем, в случае необходимости, могут использоваться для контроля за средней скоростью на определенных участках. Их также можно использовать для контроля за недопустимыми маневрами, проверять, застраховано ли транспортное средство, действует ли техосмотр и т.д.", – сказал представитель компании FIMA Симонас Шидлаускас.

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По его словам, такие гибридные радары нового поколения будут внедрены в странах Балтии в первый раз.

Предложенные компанией немецкие радары Jenoptik отличаются уникальным двигателем deep learning, который позволяет считывать даже поврежденные, деформированные номера и анализировать поток. Это первое применение анализа фиксируемого вида на рынке радаров. С помощью Deep learning можно детально изучать статистику. Если до сих пор радары могли распознавать автомобили только двух классов и распределение по классам проводилось с помощью сенсора, то эта продвинутая технология будет разделять автомобили на 5 классов.

Компания проведет работы по проектированию, установит оборудование для радаров, для передачи связи, создаст систему обмена информацией и данными.

В соответствии с программой правительства Литвы, в конце 2020 г. на дорогах Литвы должны появиться 130 отрезков дорог, на которых будут фиксировать среднюю скорость (260 радаров) и 70 радаров моментального действия.

Сейчас на дорогах Литвы действуют 50 радаров, фиксирующих среднюю скорость на 25-ти участках.

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