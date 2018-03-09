9 марта Ватикан официально подтвердил, что по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте и Католической церкви папа римский Франциск прибудет в Литву с государственным визитом 22-23 сентября 2018 года.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Во время визита папа римский встретится с литовской общиной верующих, с молодежью, инвалидами, пострадавшими от советских репрессий ссыльными и политзаключенными, а также с пережившими Холокост представителями еврейской общины.

Государственный визит начнется в Вильнюсе встречей с президентом Литвы. После этого главы Литвы и Ватикана на площади С.Даукантаса приветствуют жителей страны, высшее руководство, дипломатов, представителей академической и гражданской общины.

Папа римский посетит часовню Остробрамской Божией Матери, Музей геноцида, во второй день визита в Каунасе он проведет службу.

На гору Крестов папа римский не поедет.

По словам президента, визит папы римского - это историческое событие и особый подарок для Литвы.

"Литва всегда чувствовала твердую поддержку Святого престола. Ватикан никогда не признал оккупацию нашей страны, твердо поддерживал резистентную борьбу за свободу Литвы и помог распространять миру информацию о реальном положении", – цитируют слова президента Грибаускайте.

По словам главы страны, поддержка Святого престола сейчас также важна для общества, в котором процветают проблемы буллинга, насилия, отчуждения, зависимости и самоубийств.

"Пример Католической Церкви и солидарность очень важны в деле укрепления общественных связей, в деле оказания помощи социально уязвимым людям", – сказано в сообщении президента.

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