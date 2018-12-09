На этой неделе в Брюсселе заседали министры транспорта стран ЕС и приняли решение не одобрять решение Еврокомиссии в срочном порядке со следующего года отказаться от перехода на летнее время.
"Скорее всего, только в 2021 году удастся отказаться от этих перемен", – сказал министр транспорта Австрии Норберт Хофер.
Vz.lt сообщает, что только после "исчерпывающих консультаций" Совет сможет сформулировать окончательный вывод по вопросу, отказаться ли от перевода стрелок на всей территории ЕС и если отказаться, то с какого времени.
На консультации дали время до весны 2021 г.
Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в середине сентября предлагал последний раз перевести стрелки часов в 2019 году.
Решение было принято после опроса в интернете, который показал, что больше 80% из 4,6 млн. респондентов высказались за отказ от перехода на летнее время.
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