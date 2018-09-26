В Литве с 2015 года на самом деле выросли цены во всех группах товаров, таковы данные Департамента статистики. Из представленных данных видно, что в 2015 г. снизились цены на хлеб, мясо, молочные товары. Подешевели сладости, специи, соусы. Но уже в 2016 г. цены выросли.

Экономист, докторант Вильнюсского университета Юстинас Мундейкис подсчитал, что если сравнить цены за август 2018 г. со средними ценами 2015 г. общий уровень цен был всего на 6,4% выше. Продукты за это время в среднем подорожали на 3,7%, а алкоголь на 20%. Больше чем на 21% были выше цены на гостиничные услуги и услуги ресторанов.

По словам Мундейкиса, это не доказывает, что перед введением евро цены в Литве были намерено занижены, а потом их стали поднимать. Экономист уверяет, что рост цен обусловлен универсальными мировыми факторами. По его словам, Литва не была единственной страной, в которой в 2016 г. вдруг стали расти цены.

"Цены не имеют ничего общего с введением евро. "Евростат" провел исследование первого квартала 2015 года после введения евро и выяснил, что цены несильно изменились. Было неожиданное изменение в сфере услуг: подорожали услуги парикмахеров, различные услуги по хозяйству. Все остальное развивалось в ключе тенденций 2015 года. Мы видим, что по сути большая часть продуктов подешевела, а это связано с глобальными ценами на сырье на мировом рынке. Вообще тогда в определенном смысле был избыток продуктов. После 2014 года еще был определенный эффект российского эмбарго. Например, были дешевые молочные продукты, сыр, яйца, поскольку их не могли экспортировать в Россию. Но фрукты и ягоды подорожали из-за каких-то сезонных эффектов. Другой момент - было снижение цен на нефть. Неожиданный эффект роста цен был зафиксирован только в сфере услуг: парикмахеры подняли цены, цены выросли в сфере услуг по хозяйству.

С 2015 г. на самом деле цены понемногу увеличивались. Особенно в 2016 году, когда подорожала нефть. Вместе с топливом увеличились и все расходы компаний, включая компании розничной торговли. Это сказалось на цене. Параллельно с середины 2016 г. стали расти цены на сырье во всем мире. Поэтому с 2016 г. началось оживление всех цен. Надо также следить за тем, что в 2016 г. ЕЦБ ввел поощрительную модель. Значит, тут сошлось несколько эффектов, из-за которых в 2016 г. начался рост цен: нефть, политика ЕЦБ, сырье", – сказал экономист.

По данным Департамента статистики видно, что за два года со дня введения евро больше всего подорожало сливочное масло (на 1,57 евро), сметана (0,38 евро), говядина (0,36 евро). А другие продукты подорожали незначительно или даже подешевели. Например, подешевела мука высшего сорта.

Конкретных данных по ценам на продукты в 2018 г. еще нет, но если смотреть на данные за август, видно, что пшеничная мука была на цент дороже, чем в 2017 г., на цент подорожало и молоко – до 0,74 евро, а говядина подорожала на 41 цент – до 6,22 евро/кг.

Всего, по данным департамента, в августе 2018 г. по сравнению с декабрем 2014 года в процентах больше всего подорожали яблоки, сливочное масло, лимоны, гречка, йогурты.

А больше всего подешевели бананы, сахар, свиной фарш, молотый кофе. Правда, стоит отметить, что на данные летнего месяца 2018 г. и зимнего 2014 г. могли повлиять и сезонные факторы.

Департамент статистики отмечает, что после того как исчезли этикетки с данными о цене в евро и литах, цены стали расти быстрее.

Мундейкис заметил, что на рост цен повлияло и повышение минимальной зарплаты - с 2014 года она увеличилась больше чем на 38%: с 289 до 400 евро.

"Это очень веский аргумент, особенно для сектора услуг, где расходы на труд составляют значительную часть расходов. Люди видят это и думают, что это из-за евро. Но это не так", – сказал он.

Департамент статистики информирует, что с 1 января 2015 г. продукты и алкогольные напитки подорожали на 4,5%.

Статистика показывает, что зарплаты росли быстрее цен. Средняя зарплат в Литве уже выше 900 евро "на бумаге".

Однако Мундейкис отмечает, что все зависит от того, какие продукты покупают сами жители. Если они покупают не те продукты, которые включены в корзину Департамента статистики, то они видят, что цены менялись иначе.

"Другой момент, несмотря на рост средней зарплаты, у нас не уменьшилось неравенство доходов, а вероятно оно где-то и увеличилось. Это значит, что люди с очень большими доходами получили больше, чем люди с незначительными доходами. Вот эти социальные несоответствия в обществе и выражаются в том, что все плохо, цены сильно растут.

Но в целом, если смотреть на статистику, зарплаты росли больше чем цены за это время. Значит статистически покупательная способность росла", – сказал экономист.

Однако он подчеркивает, что цены у нас менялись примерно, как в других странах, но это не значит, что все хорошо. Проблема неравенства доходов у нас все еще яркая, немалая часть людей живет за чертой бедности.

"У нас зарплаты не всегда растут так, как должны. Может, пенсии не увеличились настолько, насколько выросла средняя зарплата за это время. Индексация пенсий начала действовать только с 2018 года. Надо решать проблему нищеты, получается, что зарплаты недостаточно высокие, чтобы люди в целом были довольны", – сказал экономист.

Он прибавил, что планы правительства оценивать еще рано, поскольку "главное кроется в деталях".

DELFI напоминает, что 26 сентября премьер-министр Саулюс Сквернялис представит план борьбы с ростом цен и повышения конкуренции.