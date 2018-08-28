Последние данные Eurostat показали, что для таких утверждений есть основания – несмотря на то, что пока Литва по ценам еще сильно отстает от среднего показателя по ЕС, цены нагоняют европейские, а кое-что у нас уже стало дороже.

Данные исследования Pricer.lt, проведенного в июне, показали, что большая часть цен на одежду, обувь в Литве такая же, как в Европе или выше, это многих возмутило. DELFI решил поинтересоваться ценами на питание, одежду, услуги за 2017 год, по данным Eurostat.

Выяснилось, что среди других стран Балтии Литва выделяется дешевизной – в Литве цены ниже, чем в Латвии и Эстонии. Дешевле чем у нас - в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии, однако цены на одежду у нас примерно такие как в Люксембурге, Германии и Франции.

Несмотря на то, что уровень цен в Литве составляет 65% от средних по ЕС, значит, у нас все в среднем на 35% дешевле, аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене заметила, что особой дешевизной мы не выделяемся.

"Тут взята стандартная корзина товаров, ее сравнили с такой же в ЕС. Несмотря на то, что у нас цены составляют 65% среднего в ЕС, на самом деле в Литве далеко не все так дешево, не надо забывать, что в эту корзину входят и публичные услуги, например, здравоохранение, услуги системы образования, которые в Литве намного дешевле.

Именно эти услуги сильно снижают наш средний показатель. Между тем, цены на одежду, обувь у нас уже выше средних в ЕС", – сказала она.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что не стоит удивляются, когда Eurostat указывает, что Литва самая дешевая из стран Балтии.

"Так и должно быть, поскольку доходы и зарплаты у нас ниже, чем в Латвии и Эстонии, значит это логично", – заметил он.

Экономист отмечает, что наши цены будут расти, пока не достигнут средних по ЕС: "Естественно, что по мере роста доходов, растут и цены. Быстрее или медленнее – время покажет, но мы достигнем средних по ЕС, тут нет никакого чуда".

На вопрос, по какому показателю мы скорее достигнем среднего по ЕС - по зарплатам или ценам, экономист ответил: "Надо смотреть на цифры, сравнивать уровень роста наших доходов с ростом цен, который теоретически должен быть похожим. Но, вероятно, цены немного быстрее достигнут этого уровня, чем зарплаты, но разница будет минимальной и непродолжительной".

Гените-Пикчене согласна с тем, что цены станут близкими к средним по ЕС, поэтому во время путешествий за границей мы будем меньше это ощущать.

"Не надо относится к этому как к какому-то злу. Это часть конвергенции, наша цель - движение к среднему показателю по ЕС, как по уровню ВВП, так и средней зарплаты, поэтому средние цены – только один из таких параметров. Общий рынок запрограммирован на уравнивание цен", – считает экономист.

Говоря о ценах на продукты, экономисты делают неутешительный прогноз – еда дорожала и будет дорожать.

В 2017 г., по данным Eurostat, цены на продукты и неалкогольные напитки в Литве составляли 82% средних по ЕС.

Гените-Пикчене признала, что цены будут расти и в следующем году.

Но она успокоила: "Это подорожание не будет сильным, не надо думать, что еда нам станет не по карману, kно инфляция тут есть".

При анализе цен на питание в Литве видно, что они такие же, как в Венгрии. В Польше они на 17% ниже, в Румынии – на 20%, а вот в Латвии цены на 13% выше.

По данным, касающимся цен на одежду, одежда в Литве стоит столько же. сколько в Германии, Франции, Австрии, Словакии, и только на пару процентов ниже, чем в Италии и Люксембурге.

Повилаускас назвал причину этого, заметив, что литовцы не хотят слышать об этом.

"Мы сами соглашаемся столько платить. Тут можно посмеяться, но так есть. Если мы не соглашались бы, цены были бы ниже. С другой стороны, почему мы соглашаемся? Нас заставляет конкурентное окружение. Многие люди не ищут других вариантов, не покупают по интернету, к примеру, я сам не покупаю, иду в магазин, повозмущаюсь, но все равно плачу", – признал экономист, заметив, что при таком раскладе бизнесу невыгодно снижать цены.

Повилаускас не согласен с аргументом торговцев будто цены у нас высокие, поскольку рынок маленький.

"Аренда торговых помещений у нас дешевле, зарплаты продавцов ниже, значит, теоретически цены должны быть ниже. Я согласен, что цены слишком высоки по сравнению с нашими финансовыми возможностями, но это определено и структурой самого рынка", – сказал Повилаускас.

Отдых в Болгарии на 20% дешевле

Ярче всего видна разница в ценах при аренде квартир или гостиниц и на питание в заведениях общепита.

Мы жалуемся, что в Литве отдых и рестораны стоят дорого, но на самом деле тут цены составляют 69% средних по ЕС.

Чтобы отдохнуть недорого, но не в Литве, жители Литвы могут выбирать Болгарию - на 24% дешевле, Румынию - 16%, Венгрию - 8% или Чехию – 9% дешевле.

Но не намного дороже стоит отдых в Хорватии - всего на 4%, Словакии – 7, Мальте - 12%.

Кроме того, в Литве услуги проживания и общепита будут дорожать, эти цены растут все быстрее.