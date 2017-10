Правительство Литвы сообщало, что планирует менять порядок подсчета и распределения финансирования образования. Сообщалось, что от корзинки учащегося планируют перейти к корзинке класса. Такая модель финансирования уже была проверена в нескольких мэриях. Однако ОЭСР предупреждает, что универсальная модель корзинки ослабит желание делать работу школ более эффективной, школы перестанут конкурировать между собой за учащихся. Это может привести к сокращению среднего числа учеников в классах. Об этом сказано в представленных 16 октября рекомендациях ОЭСР. Однако ОЭСР замечает, что новая модель поможет выжить небольшим школам. В анализе литовского образования ОЭСР замечает, что, несмотря на все усилия властей в деле консолидации сети школ, число учеников, приходящееся на одного учителя в Литве ниже среднего по ОЭСР. В документе также сказано, что пока сеть вузов в Литве реформирована незначительно, количество университетов по сравнению с численностью населения выше, чем в целом в ОЭСР, вузы отстают по внедрению инноваций, обильности студентов и система далека от международной. Министр науки и образования Литвы Юргита Петраускене сказала, что реформы в сфере образования планируются с учетом рекомендаций ОЭСР. "Конечно же, все советы, высказанные рекомендации ОЭСР, очень нужны литовской системе образования, поскольку многое, о чем упоминается в докладе, соответствует работам по трансформации образования", – сказала Петраускене.

