Правительство Литвы сообщало, что планирует менять порядок подсчета и распределения финансирования образования. Сообщалось, что от корзинки учащегося планируют перейти к корзинке класса. Такая модель финансирования уже была проверена в нескольких мэриях.
Однако ОЭСР предупреждает, что универсальная модель корзинки ослабит желание делать работу школ более эффективной, школы перестанут конкурировать между собой за учащихся. Это может привести к сокращению среднего числа учеников в классах. Об этом сказано в представленных 16 октября рекомендациях ОЭСР. Однако ОЭСР замечает, что новая модель поможет выжить небольшим школам.
В анализе литовского образования ОЭСР замечает, что, несмотря на все усилия властей в деле консолидации сети школ, число учеников, приходящееся на одного учителя в Литве ниже среднего по ОЭСР.
В документе также сказано, что пока сеть вузов в Литве реформирована незначительно, количество университетов по сравнению с численностью населения выше, чем в целом в ОЭСР, вузы отстают по внедрению инноваций, обильности студентов и система далека от международной.
Министр науки и образования Литвы Юргита Петраускене сказала, что реформы в сфере образования планируются с учетом рекомендаций ОЭСР.
"Конечно же, все советы, высказанные рекомендации ОЭСР, очень нужны литовской системе образования, поскольку многое, о чем упоминается в докладе, соответствует работам по трансформации образования", – сказала Петраускене.
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