"Литва явно оживает после экономического кризиса, страна уже достигла докризисного уровня, поэтому сейчас основное внимание следует уделить качеству рабочих мест, неравенству доходов и проблемам демографического вызова ", – заявил в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе глава директората по занятости, социальным делам и труду ОЭРС Стефано Скарпетта.

По подсчетам экспертов ОЭСР, в последнее время в Литве количество населения сокращается ежегодно на 1%, поскольку люди активно уезжают искать более оплачиваемую работу. Прогнозируется, что количество жителей трудоспособного возраста до 2020 года сократится на 9%, а за следующее десятилетие – еще на одну пятую, говорится в сообщении, распространенном ОЭСР.

В отчете также утверждается, что разница между зарплатами в Литве и в других странах Европы сокращается слишком медленно, но в будущем можно будет ожидать сокращения эмиграции.

Кроме того, как отмечает ОЭСР, неравенство доходов остается большим, а уровень жизни наиболее бедных домашних хозяйств за последние годы почти не улучшился.

По словам экспертов, если стремиться увеличить бюджет, предназначенный для социальных нужд, нужно повысить облагаемые налогами доходы, менять налоговую структуру. Введение прогрессивного налога на доходы населения, налог на имущество, прирост капитала и экологические сборы помогли бы сократить неравенство.

В ОЭРС, называемую неформальным клубом влиятельных стран мира, сейчас входят 35 государств, достигших высокого уровня экономического развития. Литву пригласили начать процесс вступления в июне 2015 года.