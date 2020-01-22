Одобрено повышение сбора за шенгенскую и национальную визу

Консульский сбор за рассмотрение просьбы выдать национальную визу увеличится вдвое – с 60 до 120 евро.
Это было сделано с учетом затраты времени консульских должностных лиц, необходимого для принятия и рассмотрения заявлений о выдаче нацвизы, утверждает выдвинувшее проекты решения Министерство иностранных дел.
По данным МИД, на практике рассмотрение такой просьбы в среднем может занять и 2-3 часа, а средняя расценка одного часа консульской работы составляет около 43 евро.
Согласно решению правительства, для лиц, которые подают заявление с просьбой выдать шенгенскую визу, отныне устанавливается сбор в 80 евро, сейчас он составляет 60 евро.
МИД отмечает, что повышение консульского сбора связано с изменениями в законодательстве Евросоюза.
Кроме того, повышается сбор для шенгенских виз для детей от шести до 12 лет. Цена повысится с 35 до 40 евро.
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