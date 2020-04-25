Однозначные суммы выплат из "Содры" удивили жителей Литвы

Одна из читательниц шутила, говоря, что никак не может придумать, на что ей потратить такую сумму – может на новое жилье, может, купить продукты на месяц, а может планировать отпуск за границей.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал Delfi, что этому может быть несколько объяснений.

"Сложно ответить на вопрос, когда не знаешь, как обстоят дела на самом деле. На сегодняшний день минимальная выплата по болезни составляет 7,43 евро. Это может быть сумма за один день больничного. Вторая ситуация – человека, который получил такую сумму, работодатель мог отправить на простой.

В тех случаях, когда работник временно не работает из-за карантина и находится на больничном, работодатель не должен включать его в число тех, кого отправляют на простой. Если такое случается, человек получает зарплату за простой, но не получает за это время деньги за больничный", – сказал Delfi Ярмалис.

Он упомянул, что больничные людям оплачивают без опозданий.

"Содра" напоминает, что пособия по болезни выплачивают через 17 дней после его окончания или если больничный был продлен, в течение 17 дней после окончания 14-дневного периода нетрудоспособности, если получены все документы и данные.

Поскольку в карантин больничный обычно дают на 14 дней, то больному или находящемуся в самоизоляции за два дня больничного платит работодатель, а с третьего - "Содра", минимальные выплаты за 8 рабочих дней составляют 60 евро, а максимальные 633 евро. От этой суммы еще надо отсчитать 15% подоходный налог и 6% ОНЗ.

Если родители получили больничный за 14 дней по присмотру за ребенком детсадовского возраста или ученика начальной школы, тогда выплаты будут больше, и "Содра" платит их за все время карантина. За 10 дней минимальная выплата составляет 74, а максимальная - 841 евро минус подоходный налог и ОНЗ.

Средняя выплата по болезни составляет 30 евро за рабочий день.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует уже с 16 марта. Правительство продлило его до 11 мая, смягчив некоторые условия.