Одноразовые выплаты на детей в Литве получат не все

Выяснилось, что эти деньги не получат дети, один из родителей которых работает за границей и там получает деньги на ребенка.
"Пишу вам потому, что я разочарована нашей властью и уже не могу и не хочу молчать. Почему игнорируют живущих в Литве детей, тех, которые учатся здесь в школах? Почему их выделяют только потому, что их отец работает за границей и там получает деньги, подчеркиваю, не за ребенка, а как компенсацию за то, что отец работает в другой стране и не может быть с ребенком", – вопрошала женщина.
По словам женщины, ее супруг уехал работать за границу не из-за хорошей жизни.
"Я пишу не потому, что мне нужны эти 120 евро, а потому, что мой ребенок, как и другие, страдал из-за карантина, он также учился, как учились другие дети. Он плакал, ему было тяжело, у него не было компьютера. Да, мы его купили, чтобы ребенок мог учиться. Может, он мог бы потратить эти деньги, купить что-то для себя, ведь власти выделили их детям?"
Она сказала, что, вероятно, им лучше уехать к отцу ребенка, чтобы не чувствовать себя другими.
"Детские" деньги тоже платят каждому ребенку в Литве, но мой их не получает по той же причине. Ничего не говорю, все в порядке. Только не надо заявлять, что их выделяют всем детям в Литве. Но в данном случае, я считаю, перешагнули черту – я видела ребенка, которому было сложно учиться, который со слезами преодолел все трудности, а сейчас его игнорируют, потому что его папа работает за границей. Прекрасно, отличный закон!". Женщина считает, что чем больше будет таких законов, тем меньше семей останется в Литве.
Советник главы Соцмина Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте сказала Delfi, что одноразовое пособие получат те дети, которые получают "детские" деньги.
"Если родители ребенка живут и работают в разных странах ЕС или ЕЭЗ, то семья не может получать деньги на ребенка в обеих странах, обычно деньги платит та страна, в которой ребенок живет фактически", – пояснила она.
Самошкайте указала, что в данном случае, ребенок с матерью живет в Литве, значит, деньги должна платить Литва. Отец работает в другой стране, где пособие больше: "Та страна, где живет отец, должна платить только разницу между литовскими выплатами и выплатами установленными в той стране".
Советник указала, что женщина должна заполнить заявку на получение "детских" денег в системе SPIS на сайте www.spis.lt.
"Когда в Литве будут назначены "- сказала специалист.
Напомним, что в Литве на каждого ребенка платят по 60 евро в месяц (на детей-инвалидов, из многодетных или малоимущих семей - по 100 евро).
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