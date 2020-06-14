Одноразовые выплаты на детей в Литве получат не все

Выяснилось, что эти деньги не получат дети, один из родителей которых работает за границей и там получает деньги на ребенка.

"Пишу вам потому, что я разочарована нашей властью и уже не могу и не хочу молчать. Почему игнорируют живущих в Литве детей, тех, которые учатся здесь в школах? Почему их выделяют только потому, что их отец работает за границей и там получает деньги, подчеркиваю, не за ребенка, а как компенсацию за то, что отец работает в другой стране и не может быть с ребенком", – вопрошала женщина.

По словам женщины, ее супруг уехал работать за границу не из-за хорошей жизни.

"Я пишу не потому, что мне нужны эти 120 евро, а потому, что мой ребенок, как и другие, страдал из-за карантина, он также учился, как учились другие дети. Он плакал, ему было тяжело, у него не было компьютера. Да, мы его купили, чтобы ребенок мог учиться. Может, он мог бы потратить эти деньги, купить что-то для себя, ведь власти выделили их детям?"

Она сказала, что, вероятно, им лучше уехать к отцу ребенка, чтобы не чувствовать себя другими.

"Детские" деньги тоже платят каждому ребенку в Литве, но мой их не получает по той же причине. Ничего не говорю, все в порядке. Только не надо заявлять, что их выделяют всем детям в Литве. Но в данном случае, я считаю, перешагнули черту – я видела ребенка, которому было сложно учиться, который со слезами преодолел все трудности, а сейчас его игнорируют, потому что его папа работает за границей. Прекрасно, отличный закон!". Женщина считает, что чем больше будет таких законов, тем меньше семей останется в Литве.

Советник главы Соцмина Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте сказала Delfi, что одноразовое пособие получат те дети, которые получают "детские" деньги.

"Если родители ребенка живут и работают в разных странах ЕС или ЕЭЗ, то семья не может получать деньги на ребенка в обеих странах, обычно деньги платит та страна, в которой ребенок живет фактически", – пояснила она.

Самошкайте указала, что в данном случае, ребенок с матерью живет в Литве, значит, деньги должна платить Литва. Отец работает в другой стране, где пособие больше: "Та страна, где живет отец, должна платить только разницу между литовскими выплатами и выплатами установленными в той стране".

Советник указала, что женщина должна заполнить заявку на получение "детских" денег в системе SPIS на сайте www.spis.lt.

"Когда в Литве будут назначены "- сказала специалист.

Напомним, что в Литве на каждого ребенка платят по 60 евро в месяц (на детей-инвалидов, из многодетных или малоимущих семей - по 100 евро).