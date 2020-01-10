Что касается самих рыбаков, то в этом бизнесе насчитывают 40 компаний и около 200 их работников.

"В этом году и до этого мы исследовали пойманную рыбу, никаких проблем не было. Однако мы не проверяли ее на наличие тяжелых металлов и диоксидов. Проверяли количество железа, цинка. Раньше проверяли на наличие мышьяка и кадмия. Отклонений от нормы не было. Сейчас мы с беспокойством ждем результаты. Кроме того, мы проверяли рыбу, пойманную около Шилуте, а около Клайпеды", – сказала Сига Якубаускене, председатель правления ассоциации рыбаков Lampetra.

В самой рыбе не было ничего, что могло вызвать подозрение в отклонениях от нормы. Якубаускене сказала, что рыбаки надеются, что течения унесли загрязнения в море или в Калининградскую область. До сих пор рыбаки даже не подозревали о возможном загрязнении.

"Хочется верить, что загрязнений в заливе осталось немного. Тем более, что сейчас самый большой поток вод идет в сторону России. Мы это чувствуем. Возможно, поэтому к нам приходит меньше корюшки", – сказала Якубаускене.

Что касается самих рыбаков, то этот сезон очень хороший. Сети можно было ставить до Нового года. Поймали много лещей, стало больше рыбцов.

„"Нам мешает только снижение цен после введения евро. После углубления порта рыбы стало меньше", – сказала Якубаускене.

"Жители Литвы не привыкли есть местную рыбу, нет такой культуры. В торговых центрах местной рыбы очень немного. У нас есть интернет-магазин, но он не оправдал себя, поскольку в Вильнюс мы рыбу не возим, а в Шилуте покупателям приехать сложно", – продолжила она.

В Литве масштабная рыбалка разрешена с сентября до первого льда.