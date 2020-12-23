aA
Первые дозы вакцины от коронавируса в Литву доставят после Рождества - 27 декабря. В Великобритании вакцинация началась две недели назад - 8 декабря. В числе первых жителей Великобритании, которых привили от коронавируса была 101-летняя Мариёна.
Одной из первых в мире от COVID-19 привили и 101-летнюю литовку
© Zuma Press / Scanpix

На портале lrytas.lt журналист Эймантас Шаулитис сообщил, что Мариёна Слуцкене, которая живет с дочкой Лаймой в Англии с 2016 года, по телефону получила приглашение на прививку. У ее близких спрашивали, могут ли они привезти ее в больницу, где делают прививки.

Лайма рассказала, что после прививки в больнице надо было подождать около 15 минут – врачи наблюдали, нет ли побочной реакции. Однако все прошло хорошо, а после этой прививки возможны такие же побочные реакции, как после прививки от гриппа.

Статьи по теме:
Правительство Литвы решило закупить дополнительные дозы вакцин от COVID-19  (9)
Экспертный совет предлагает немедленно начать анализ мутаций коронавируса  (4)

В Великобритании используют вакцину Pfizer и BioNTech, которую подтвердили в ЕС. Около 10 000 доз этой вакцины доставят в Литву 27 декабря.

На минувшей неделе в срочном порядке в США утвердили и вакцину компании Modernа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Шимоните просит оставаться дома, если хочется, чтобы 6-недельный карантин сократился (75)

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что...

Иммиграция в Литву увеличивается: растет конкуренция за рабочие места (86)

Пандемия закрыла границы и в увеличила уровень...

TOP новостей

В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19 (175)

Можно выбирать и относиться к ситуации с оптимизмом или...

Полиция в Литве меняет тактику: важная информация для выезжающих из больших городов (26)

Во вторник вечером в социальных сетях полиция Литвы...

Объявлены места, где появятся новые посты контроля скорости (3)

Совсем недавно в Литве сообщили о том, что на дорогах...

Курьез: житель Вильнюса нашел на улице брошенные курьером посылки и позаботился об их доставке (4)

22 декабря в Вильнюсе у почтомата на ул. Жальгирё...

Одной из первых в мире от COVID-19 привили и 101-летнюю литовку (30)

Первые дозы вакцины от коронавируса в Литву...