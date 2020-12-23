Одной из первых в мире от COVID-19 привили и 101-летнюю литовку

На портале lrytas.lt журналист Эймантас Шаулитис сообщил, что Мариёна Слуцкене, которая живет с дочкой Лаймой в Англии с 2016 года, по телефону получила приглашение на прививку. У ее близких спрашивали, могут ли они привезти ее в больницу, где делают прививки.
Лайма рассказала, что после прививки в больнице надо было подождать около 15 минут – врачи наблюдали, нет ли побочной реакции. Однако все прошло хорошо, а после этой прививки возможны такие же побочные реакции, как после прививки от гриппа.
В Великобритании используют вакцину Pfizer и BioNTech, которую подтвердили в ЕС. Около 10 000 доз этой вакцины доставят в Литву 27 декабря.
На минувшей неделе в срочном порядке в США утвердили и вакцину компании Modernа.
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