Именем погибшего президента названа одна из улиц возле здания мэрии Вильнюса. Члены горсовета единогласно проголосовали за это предложение.

Мэр Ремигиюс Шимашюс сказал на заседании горсовета, что Лех Качиньский во многом содействовал улучшению отношений между Литвой и Польшей.

Представители правящего большинства хотели, чтобы память о Качиньском была увековечена в Вильнюсе до визита президента Польши Анджея Дуды - он посетит Вильнюс на следующей неделе, когда Литва будет отмечать столетие восстановления независимого государства.