Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек

Тем не менее Роланда Лингене, директор Вильнюсского отдела НЦОЗ, говорит, что пока нет большой опасности, но риск остается. Тем не менее, одна больница в настоящее время вызывает беспокойство у эпидемиологов.

"В настоящее время республиканская Вильнюсская психиатрическая больница вызывает беспокойство, - сказал Р. Лингене, добавив, что эпидемиологи работают в ней ежедневно. - И сегодня коллеги отправляются посмотреть, что здесь может быть, потому что ранее были зарегистрированы случаи, но мы не видели никаких эпидемиологических связей, выявить их было невозможно. <...> Сейчас мы выясняем, что могло привести к такому распространению".

Привыкнув видеть гораздо меньшее количество новых случаев, Р. Лингене говорит, что такая статистика на самом деле не радует, но среди эпидемиологов озабоченности пока нет.

"Мы привыкли к меньшему числу случаев, так что это не очень радующие цифры, но эпидемиологи пока не видят особой озабоченности, потому что эти случаи контролируются. Они связаны с очагами, ими легче управлять, легче дезинфицировать помещения. Из этих 10 случаев мы видим, что это не распространение в обществе. Мы отследили, что и с чем связано и, следовательно, увеличивается вероятность разрыва цепи распространения вируса", - сказала Р. Лингене.

3 из 10 случаев были выявлены у пациентов Вильнюсской республиканской психиатрической больницы. С мая в этом учреждении здравоохранения было зарегистрировано 8 случаев, из них 4 пациента.

В настоящее время идентифицировано до 100 человек, которые имели контакт с зараженными. Была проведена дезинфекция помещений, организованы кадровые перестановки для работы с людьми, которые имели контакт, и с теми, кто не имел. Лица, контактировавшие с персоналом больницы, изолированы.

"Есть много людей, которые находились в контакте, но будем надеяться, диагнозы не подтвердятся. Эти люди изолированы, как персонал, так и пациенты. За ними наблюдают, если у них проявятся симптомы, чтобы они не заражали других, - сказала Р. Лингене.

- Опасности нет, но мы действительно не можем расслабляться. Мы должны оценить риски и придерживаться всех мер безопасности в соответствии с нашими оцененными рисками".

За вчерашний день (вторник) было зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. 2 из них - в Клайпедском уезде, остальные (8) - в Вильнюсском уезде. Случаи привозные или связанные с уже известными очагами.