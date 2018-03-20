Одинаковая корзина продуктов в разных магазинах может стоить на 10 евро больше

Об этом в пресс-релизе рассказывает компания SeeNext, которая провела исследование 6 марта
Во время исследования сравнивали цены в 5 разных ТЦ: Maxima (ХХX, а в Паневежисе – ХX), Lidl, Rimi (Hypermarket), IKI и Norfa (XL). Исследование проводилось в магазинах этих сетей в 5 городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.
Для исследования выбрали корзину из 33 популярных товаров: бананы (1 кг), самые дешевые яблоки (1 кг), самые дешевые помидоры (1 кг), самая дешевая картошка (1 кг), греча (800 г), длиннозернистый белый рис (800 г), спагетти (400 г), подсолнечное масло (1 л), сахар-песок (1 кг), самый дешевый черный шоколад (40% какао 100 г), самый дешевый батон (300 г), коричневые куриные яйца (10 шт., размер M), свежий мясной цыпленок (1 кг), свинина без кости (1 кг), свиной фарш (30%, жирности 1 кг), свиная (или) говяжья вареная колбаса (1 кг), колбаски Kabanosi (120 г), мороженая мерлуза (800 г), вареные копченые куриные сосиски (1 кг), самые дешевые пельмени с мясом (1 кг), самое дешевое филе селедки в масле (1 кг), UAT молоко (3,2% жирности, 1 л), кефир (2,5% жирности, 1 л), сметана (30%, 400 г), ванильный творожный сырок (40 г), молотый кофе (500 г), самый дешевый творог (9% жирности, 180 г), самое дешевое сливочное масло (82% жирности, 200 г), самый дешевый ферментный сыр (45% жирности, 1 кг), самый дешевый апельсиновый сок (100%, 1 л), самое дешевое светлое пиво (~5%, 1 л) самая дешевая водка (38–40%, 0,5 л), негазированная минеральная вода (1,5 л).
Все эти товары были куплены 6 марта 2018 года. Учитывались цены без акций. Депозит за тару не учитывался.
Согласно результатам исследования, те же продукты в зависимости от магазина и города стоили от 48,36 до 58,16 евро.
Выяснилось, что дешевле всего эти товары можно было купить в магазинах сети Lidl и Maxima. В магазинах Norfa эти товары стоили 52,09 евро, а в магазинах Rimi и IKI стоили дороже всего.
Согласно данным исследования, во всех магазинах Lidl в разных городах цена товаров была одинаковая - 48,46 евро, а в других магазинах цены отличались в зависимости от города.
Меньше всего за эти товары заплатили в магазинах Maxima в Вильнюсе (48,36), а больше всего – в Клайпеде (49,10). Меньше всего заплатили за товары в Norfa в Паневежисе (51,62), а больше всего - в Шяуляй (52,91). Самой низкой цена была в магазине Rimi в Паневежисе (56,20), а высокой – в Шяуляй (58,16).
Проведенное исследование показало, что самый дешевый набор вышеупомянутых товаров можно купить в столице - в среднем 52,27 евро, а дороже всего за них заплатят шяуляйцы – в среднем 53,20 евро.
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