"Что-то делать на самом деле надо. Я очень рад, что в 1992 году Литва приняла модель латинского нотариата, при которой количество нотариусов ограничено, но есть порядок, все знают, кто они, их можно контролировать, свою работу они выполняют тщательно. Что касается цен, Минюст в 1996 г. утвердил временные цены. Они по сути остались до наших дней. Их не пересматривали. Определенные услуги не изменились.

Тогда недвижимость стоила меньше, был установлен процент, расценки были низкими, но мы видим, что цены систематически надо пересматривать. У нотариуса могут появиться и другие функции, от некоторых можно было бы отказаться, поскольку нотариусы участвуют в определенном процессе, мы идем вперед в плане технологий, поэтому могли бы сделать так, что не всегда надо ходить к нотариусу. В ближайшее время представим такой проект о снятии с учета ипотеки", - сказал министр.

Между тем Страчкайтис рассказал, что надо сделать человеку, чтобы человек стал нотариусом.

"Чтобы стать нотариусом, надо победить в конкурсе, надо иметь образование, надо готовиться, начать работать, быть кандидатом, победить в конкурсе в конкретном месте, хорошо показать себя. Есть постоянная текучка, нотариусы меняются не только в районах, но и в Вильнюсе, одни по тем или иным причинам уходят, поскольку не могут удержаться, не зарабатывают столько, чтобы платить зарплату и удержаться.

Что касается расценок, надо знать одно. Для человека важнее не то, сколько нотариус зарабатывает, а сколько он ему платит. Это две разные вещи. Всегда было и будет, что один нотариус будет зарабатывать больше. Тяжело точно назвать сумму, но все может быть, может быть, что один зарабатывает больше, другой меньше. Но повторяю, важно то, сколько мы платим", - сказал Страчкайтис.

Янкявичюс уверяет, что расценки надо менять.

"Если говорить о сделках с недвижимостью, то процент составляет 0,45%, плюс оплата дополнительных услуг, другие вещи. Иногда общая сумма кажется человеку очень большой. Молодые люди, покупающие первое жилье, берут кредит и платят нотариусу 800 евро, это, может быть, составляет месячные доходы одного человека.

За это действие они должны отдать относительно большую сумму. Мы считаем, что в этом месте должны снизиться цены. Второй момент - чем дороже жилье, тем больше зарабатывает нотариус, все в порядке, только мы видим, что этот процент должен снизиться. Наша цель - пересмотр расценок", - сказал Янкявичюс.

Страчкайтис сказал, что работа нотариуса ответственная. По его словам, за нанесенный своими действиями ущерб нотариус отвечает своим имуществом.

"Например, браки в Литве пока заключают не у нотариуса. Брачный договор необязателен, его можно составлять, а можно и не составлять. Да, он может стоить до 100 евро, но он означает, что люди составили соглашение на всю жизнь. У нотариуса заключают договор, который будет действовать всю жизнь. (…)

Расценки нотариусов с 2012 года должны отвечать 6 принципам, которые установлены законом. Один из них – расходы, сколько стоит содержание офиса, сколько стоят зарплаты помощников. Важно и перекрестное субсидирование. (…) Также надо учитывать границы гражданской и профессиональной ответственности. За нанесенный ущерб нотариус отвечает своим имуществом. В Литве ответственность нотариуса огромна", - сказал Страчкайтис.