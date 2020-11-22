В окнах санаториев и гостиниц темно, но улицы города горят праздничными огнями с середины месяца. Музыкальный фонтан красиво освещен, а рядом с ним с 30 ноября по 3 декабря появятся оригинально украшенные рождественские елки.
"В 9-й раз Друскининкай приглашает компании, организации, общины принять участие в конкурсе на самую красивую рождественскую елку и создать рождественскую сказку для себя, своей семьи и гостей курорта", – призывает администрация муниципалитета.
Парк рождественских елок будет открыт 4 декабря, только в этом году его откроют без зрителей.
Как и ежегодно голосование состоится в социальной сети Facebook.
"Из-за пандемии Рождество в этом году отметим не в большом кругу друзей, а с семьей. Поэтому мы используем это время для украшения города, чтобы Друскининкай стал рождественским городом для семей", – сказал мэр города Ричардас Малинаускас.
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