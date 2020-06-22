Один из новых случаев коронавируса в Литве - привозной

Об этом 22 июня сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене. По ее словам – один из новых случаев в Вильнюсском районе - привозной. Заболевший приехал в Литву на своем автомобиле через Лаздияй.
"Он вернулся с другим близким. Оба вернувшихся изолировались", - сказала специалист.
По ее словам, никаких симптомов у этого человека нет, с ним контактировал только один житель. Информацию передали в Великобританию.
"Этот человек там работал, могли быть контакты", – сказала Мегелинскене.
Еще один случай зафиксирован в Кальвяляй. В этом случае также нет никаких симптомов. Человек указал, что ни с кем не контактирует, в магазины не ходил и т.д.
"Но эту информацию надо проверить, поскольку есть вероятность контакта с очагами", - сказала специалист.
Она прибавила, что этот человек работает в медучреждении, а 21 июня присутствовал на службе в храме в Кальвяляй. Были установлены два контакта.
Третий случай был зафиксирован в Друскининкай. Болезнь установили у госпитализированного человека. В данном случае 18 контактов было в больнице, а в Алитусском округе - еще 3 контактных и 4 связанных случая в Вильнюсе. Подозревают, что окружение этого человека связано с очагами в Вильнюсе.
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