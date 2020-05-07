Девушка поделилась в фейсбуке видео, на котором видно, что за животным едет внедорожник, а затем переезжает через него.

"Может, я чего-то не понимаю, но неужели нет более гуманного способа убрать животное с территории аэропорта?" – вопрошает девушка.

"Да, через 10 минут приехал второй внедорожник, взяли лопату, положили животное в черный пакет... Бедная лиса", - продолжила девушка.

Ситуацию прокомментировали представители аэропорта.

"Спасибо, что поделились видео. Мы нетерпимо относимся к подобным действиям, оценим ситуацию принципиально, мы начали расследование инцидента", – сказано в фейсбуке.

Порталу Delfi аэропорт представил более подробный комментарий.

"В первую очередь сказать, что Литовские аэропорты как организация выступают против такого жестокого обращения с животными. Коллеги добровольно участвуют в деятельности организаций по охране животных (...).

Об этом происшествии, которое было зафиксировано 6 мая в Вильнюсском аэропорту мы сейчас собираем информацию, мы уже связались с ответственными службами, начали внутреннее расследование. Контроль за дикими животными и птицами четко прописан в действующем у нас порядке. Если подтвердятся обстоятельства намеренных действий вопреки благосостоянию животного, такие действия мы оценим строго и принципиально.

Напомним, что в аэропортах регулярно контролируют появление диких животных: используют хлопушки, звуковые сигналы, заборы, присмотр за водоемами и травой. Всю территорию аэропорта регулярно контролируют специалисты. Напомним, что в аэропорты прилетают грузовые самолеты, здесь проводят техобслуживание лайнеров", – указано в сообщении.