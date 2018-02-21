Почти каждый год в Литве во время государственных праздников или во время других важных дат появляются выдуманные, фейковые новости. Таких выдуманных историй за последние несколько лет появилось немало. Концы многих таких историй ведут в таинственное логовище интернет-троллей – в действующую в Санкт-Петербурге как минимум с 2013 года "Агентство интернет-исследований".

В рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 российским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

В числе обвиняемых – бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Обвиняемые – менеджеры и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое также называют "фабрикой троллей". О деятельности этой организации ранее было опубликовано множество свидетельств, в том числе и ее бывших сотрудников. Обвинения также выдвинуты в адрес российских юридических лиц, связанных с Агентством, в том числе и в адрес компании Евгения Пригожина "Конкорд". Среди обвинений – преступный сговор, мошенничество и кража личности. Обвинительный документ подписан специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, передает "Радио Свобода".

В обвинении указано, что сами сотрудники Агентства интернет-исследований определяли целью своих действий (которые они называли "проект Лахта") подрыв доверия к политической системе США. В документе говорится, что россияне состояли в контакте с рядовыми активистами кампании Трампа и сотрудниками его штаба, однако те не догадывались, что имеют дело с гражданами России, а не с американскими активистами, за которых выдавали себя "тролли".

Работали и в Литве

Именно из этого "Агентства интернет-исследований" в последнее время и шел поток фейковых новостей о Литве.

К примеру, в мае прошлого года в рунете была распространена статья "Счет за оккупацию: Россия может моментально обрушить экономику Литвы". Статья появилась на портале New Inform.com.

Другое название было еще более резким "Ответные действия Москвы грозят Вильнюсу полным крахом".

Эта статья - якобы реакция на принятый весной 2000 г. парламентом Литвы закон, обязывающий правительство вести переговоры с Москвой о возмещении ущерба, нанесенного в 1940–1990 гг. оккупации СССР. Комиссия в 1995 году оценила ущерб в 80 млрд. литов (23 млрд. евро).

За требование возместить ущерб на референдуме в 1992 году высказались 90% граждан Литвы. Однако Россия в переговорах на эту тему никогда не участвовала и ни долг, ни оккупацию не признала.

Портал New Inform.com ответил на это своими "подсчетами" будто Литва должна 65 млрд. долларов США за инвестиции в советское время и 72 млрд. долларов за другие инфраструктурные проекты.

Ктоме таких интерпретаций на тему ущерба, кремлевские тролли распространяли статью и литовских партизанах как участниках Холокоста, а особое внимание было уделено личности президента Литвы Дали Грибаускайте, на которую навесили ярлык агента КГБ, сочиняли о ней другие истории.

К примеру, сайт одного из идеологов "Единой России" vg-news.ru в ноябре 2016 г. опубликовал историю о мнимом телефонном разговоре президентов стран Балтии с Дональдом Трампом. Якобы глава Литвы взяла на себя инициативу и позвонила избранному президенту США, но при этом грубо нарушила протокол: к беседе неожиданно подключился президент Латвии Раймондс Вейонис и глава Эстонии Керсти Кальюлайд. Тогда новоизбранный президент США заткнул невежливых президентов Литвы, Латвии и Эстонии. И закончил разговор.

А еще интереснее, что этот впечатляющий спектакль якобы наблюдала советник Трампа Келлиэнн Конуэй, а потом рассказала о нем в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур. Якобы Конуэй лично договорилась о телефонном разговоре между Трампом и Грибаускайте.

"Нет ничего странного, что эти страны так себя ведут. Ведь ни в их экономике, ни в демографии, ни где-то еще у них нет ничего позитивного, снижение культурного уровня уступает место беспрецедентной наглости и глупости", – "цитируют" слова Аманпур.

Вся эта история от начала до конца - выдумка. Подобного разговора не было. Эту информацию DELFI подтвердила и пресс-служба президента Литвы и журналистка CNN Аманпур.